Онофрийчук выиграла чемпионат мира по художественной гимнастике. Видео

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем на турнире во Франкфурте-на-Майне. Для Украины это первое индивидуальное "золото" мирового первенства за 13 лет.

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18-летняя киевлянка победила в финале с результатом 30,700 балла. За сложность она получила 14,100 балла, за артистизм: 8,300. Свое выступление украинка выполнила под композицию Майкла Джексона Thriller.

В борьбе за награды Онофрийчук опередила одну из главных фавориток турнира, итальянку Софию Раффаэли, которая завоевала "серебро" с результатом 30,500 балла. "Бронза" досталась представительнице Германии Дарье Варфоломеев, набравшей 30,400 балла.

Этот успех стал для Таисии первым титулом чемпионки мира в карьере. Последний раз украинская гимнастка выигрывала индивидуальное "золото" чемпионата мира в 2013 году, когда лучшей в упражнении с обручем стала Анна Ризатдинова.

Турнир во Франкфурте начался для Онофрийчук непросто. В квалификации она допустила потери предмета в упражнениях с мячом и лентой, а в финал многоборья вышла только с 12-м результатом, набрав 83,150 балла.

В финале многоборья украинка поднялась на восемь позиций и заняла четвертое место с суммой 116,050 балла. До "бронзы" ей не хватило 1,5 балла, а олимпийские лицензии на Игры-2028 получили только призеры соревнований.

Помимо победы с обручем, Онофрийчук также квалифицировалась в финал упражнений с булавами, который состоится вечером 16 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по художественной гимнастике не смогла завоевать медали ЧМ-2026. Украинки заняли пятое место в групповом многоборье, а в финале упражнения с пятью мячами остановились в 0,100 балла от "бронзы".

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