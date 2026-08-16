"Федоров – да" В городах Украины 32-й день подряд проходят митинги с плакатами. Фото и видео

В воскресенье, 16 августа, в Украине продолжаются антиправительственные протесты, участники которых требуют восстановить Михаила Федорова в должности министра обороны. Таким образом, массовые акции в поддержку бывшего министра обороны продолжаются в Украине уже 32-й день подряд.

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Свои требования граждане продолжают выражать с помощью плакатов с лозунгами, с которыми выходят на улицы в разных городах Украины. Сегодня акции, в частности, прошли в Киеве, Одессе, Львове, Николаеве, Запорожье и Ровно.

Киев

В Киеве тысячи людей вышли на протестное шествие. Участники акции выступают с лозунгами против отставки Федорова.

Протестная колонна растянулась на сотни метров по центральным улицам столицы.

В Киеве есть участники, которые присоединяются к акциям с самого начала. Некоторые из них остаются на митингах с утра до вечера.

Участники собирались у Арки Свободы украинского народа.

Шествие движется от площади Европейской к улице Франко.

На одном из блокпостовЗеленскому передали распечатанную петицию. Ранее ее не удалось зарегистрировать на официальном сайте президента.

Одесса

В центре Одессы большое количество людей идет протестным шествием за возвращение Федорова в Минобороны.

Протестующие направились к Приморскому бульвару. Там митингующие зажгли желто-голубые фаеры.

Днепр

В шествии приняли участие около сотни человек. Они прошли по центральным улицам города.

Люди продолжают призывать вернуть Федорова на должность и продолжить реформы в оборонной сфере.

Львов

Митинги прошли в центре Львова. Цель осталась прежней — возвращение Федорова.

Николаев

В Николаеве люди с плакатами вышли от стелы "Я люблю Николаев". Оттуда они прошли по улице Собороной к зданию городского совета.

Участники акции скандировали лозунги и пели песню Сергея Жадана "Автозак". Всего к протесту присоединились более 50 человек.

Запорожье

Несмотря на постоянную угрозу, жители Запорожья также вышли на акцию против освобождения Михаила Федорова.

Ровно

В Ровно люди также вышли в поддержку Михаила Федорова. Одним из лозунгов участников было: "Моя страна заслуживает честных решений".

Как писал OBOZ.UA, массовые акции в поддержку бывшего министра обороны продолжаются. 31-й день подряд митинги прошли в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске, Львове и других городах Украины.

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