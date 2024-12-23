'Другой результат': легенда бокса Льюис признался, что его не впечатлил реванш Усик – Фьюри

Легендарный супертяж Леннокс Льюис признался, что реванш Александра Усика (23-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) понравился ему меньше, чем первый поединок. Британский экс-боксер также отметил, что его соотечественник допустил ошибку, так как не действовал в ринге первым номером.

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Об этом Льюис заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. По словам бывшего абсолютного чемпиона мира, поединок 21 декабря получился невероятно напряженным и близким, однако Фьюри мог бы получить победу, если бы оказывал постоянное давление на Усика.

"Стратегия Фьюри не сработала. Я бы действовал по-другому. Мне больше понравился первый бой. Этот тоже был хороший, он был очень близким. Когда дело касается бокса в супертяжелом весе и кто-то победил тебя в первый раз, ты должен давить на соперника во второй раз. Я считаю, что Тайсон Фьюри должен был оказывать на Усика давление немного больше, и это был бы другой результат", – сказал Льюис.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. Британец также устроил демарш после поединка.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, реванш обнаружили в известном мультфильме.

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