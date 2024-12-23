С разницей в одно очко: Джошуа назвал счет реванша Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) считает невероятно близким поединок между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО), который прошел 21 декабря. Британец назвал нашего соотечественника победителем, отдав его самое минимальное превосходство.

Видео дня

Об этом пишет британское издание The Independent. Джошуа был независимым экспертом видеоплатформы DAZN, которая транслировала реванш Усика и Фьюри на весь мир, и вел свой подсчет раундов. В итоге у Энтони получился невероятный итоговый счет – 115:114 в пользу Александра.

Подсчет Джошуа по раундам:

Раунд 1: Фьюри

Раунд 2: Фьюри

Раунд 3: Усик

Раунд 4: Усик

Раунд 5: Фьюри

Раунд 6: Усик

Раунд 7: Усик

Раунд 8: Усик

Раунд 9: Фьюри

Раунд 10: Фьюри

Раунд 11: Усик

Раунд 12: ничья 10-10

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект.

Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. Британец также устроил демарш после поединка.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, реванш обнаружили в известном мультфильме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!