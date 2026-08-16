"Я была в шоке". Магучих сделала откровенное признание о случившемся в финале ЧЕ по легкой атлетике. Видео

Ярослава Магучих призналась, неудачное выступление Ангелины Топич в финале чемпионата Европы по легкой атлетике для нее стало полным сюрпризом. Украинка не ожидала, что вице-чемпионка предыдущего чемпионата Европы и одна из главных фавориток соревнований не сможет преодолеть высоту 1,88 метра и завершит борьбу на предпоследнем месте.

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Магучих в финале взяла 1,97 метра с первой попытки и в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы в прыжках в высоту. Этот результат позволил украинке повторить достижение испанки Рут Бейтьи, которая ранее была единственной трехкратной чемпионкой Европы в этой дисциплине.

"Меня очень удивила Ангелина Топич, потому что я была в шоке, когда она не взяла 1,88 м, к сожалению, потому что это была одна из фавориток. То есть многие люди думали, что она будет в медалях", – сказала Магучих в эксклюзивном комментарии для "Суспильне Спорт".

Украинка отметила, что такой результат стал напоминанием о непредсказуемости спорта.

"Но спорт это такая штука, когда один день ты выигрываешь, второй день ты на подиуме, потом можешь и вне подиума быть. Но тут самое главное не сдаваться и просто что-то проанализировать и идти дальше, и выйти в сектор потом еще сильнее", – добавила Магучих.

Еще одной неожиданностью для украинской спортсменки стало то, что победительница определилась уже на высоте 1,97 метра. Магучих рассчитывала, что соперницы продолжат борьбу и планку придется поднимать выше.

"Я думала, что девушки еще смогут прыгнуть 1,97 м и мы будем прыгать еще 1,99 м. То есть у меня не было той мысли, что 1,97 м решающая высота", – призналась чемпионка Европы.

При этом Магучих не смогла взять 2,01 метра после завершения борьбы за медали. Спортсменка объяснила неудачу ошибками в разбеге, но подчеркнула, что главным для нее остается завоеванное "золото" чемпионата Европы.

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