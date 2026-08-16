Журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс спросил 8 августа у президента Украины во время пресс-конференции в Белграде, что европейцы могут сделать, чтобы помочь Украине убить как можно больше российских солдат.

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В Росії репортера одразу назвали коричневим пропагандистом і реваншистом, а Мартенс, до речі, казав, що його запитання було натяком на цитату Черчилля, який свого часу цікавився, хто вбиває найбільше німців і як допомогти їм убити ще більше [тобто такою собі алюзією].

Офіційною заявою з цього приводу відгунулася й сама газета -

зауваживши, що запитання було частиною дискусій серед експертів про те, як можна створити російській армії проблеми з особистим складом, щоб змусити Росію погодитися на мирні перемовини

[от, мовляв, як треба було запитувати коректно!],

але питання було сформульовано неоднозначно, про що вона шкодує:

"Не є редакційною позицією Frankfurter Allgemeine Zeitung, що якомога більше російських солдатів має бути вбито".

(Також там мляво наголосили, що підтримують право України на самооборону, яке гарантоване міжнародним правом, та виступають за якнайшвидше завершення російської війни проти України.)

Втім, ця ляклива-тремтлива шмаркувата заява зовсім не вберегла Мартенса від порушення в Росії проти нього кримінальної справи за част. 2 ст. 282 КК РФ (збудження ненависти чи ворожнечі),

за якою може бути винесений заочний вирок - до 6 років позбавлення волі - з оголошенням німецького журналіста в міжнародний розшук.

Ба більше: особисто я вважаю, що саме зрадницьке ставлення надто поважного часопису до свого ж кореспондента й спровокувало кримінальну справу,

причому значно більшою мірою, ніж суто філологічна різниця між "вбити якнайбільше" й "створити проблеми з особистим складом", яку в мордорі навіть і не відчули би

(ще й у перекладі: слів відвертого журналіста - з англійської, а незграбного повчання його непомірно грамотної газети - з німецької!),

зате вельми добре відчувають, що "німців налякали", тож можна їх розчавлювати.

Але ж головне тут для мене це зовсім не російські погрози чесній людині в іншій країні, а наступне:

І ЧОМУ Ж ЦЕ, ВЛАСНО, НЕ Є

Є РЕДАКЦІЙНОЮ ПОЗЦІЄЮ, ЩО ЯКОМОГА БІЛЬШЕ РОСІЙСЬКИХ СОЛДАТІВ МАЄ БУТИ ВБИТО?

Німці, агов!!!