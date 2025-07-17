Российский промоутер Владимир Хрюнов продолжил активно желать поражения Александру Усику (23-0, 14 КО) в реванше против Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Бывший менеджер Александра Поветкин спрогнозировал, что наш соотечественник досрочном проиграет 27-летнему британцу.

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Об этом Хрюнов заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также нелепо обвинил Усика в предательстве его многолетнего промоутера Александра Красюка и добавил. что это сильно повлияет на результат реванша с Дюбуа.

"Ожидаю, что Усик проиграет нокаутом где-то в середине боя. Дюбуа совершенно точно вместе со своим промоутером подготовит кучу сюрпризов. Усик же предал своего многолетнего промоутера Красюка, а сам Александр, думаю, не разберется, что среди боковых судей будет два из Англии", – сказал Хрюнов.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.

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