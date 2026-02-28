Территориальные и приграничные конфликты в начале ХХІ века казались чем-то бессмысленным и происходили на глубокой переферии международной системы. Российское вооруженное вторжение в Украину полностью перевернуло представления о современном наборе норм поведения, теперь вместо мирного сосуществования, соразвития, интеграционных проектов в тренде дух милитаризма и склонность вместо диалога прибегать к силовым решениям.

Мир становится товаром, ценность которого стремительно растет, именно по этой причине президент США Дональд Трамп приписывает себе достижение самого выдающегося миротворца современности. Но основной конфликт современности: российско-украинскую войну он пока не в силах полностью остановить, хотя бьется над ней более года.

Надежды Трампа и его планы разбиваются о позицию Путина, который по прежнему не желает мира, готов могилизировать российских военных и стачивать наступательный потенциал Кремля о крепости Донбасса. Что характерно, путинцы идут на запрещенные шаги, к примеру бомбежки украинских позиций белым фосфором. Недавние видео из Константиновки показывают, как РФ "освобождает" город, стирая его с лица земли. Зачем Путину все эти бесславные пепелища? Почему он рад образу российской армии как ублюдочных вооруженных сил? Все просто: цель российского бессменного нацлидера защитить себя от угроз альтернативы, он окружает себя только худшими, дабы править вечно.

Путин хочет править из тени, он самый узнаваемый политик России, но кто он, и каков на самом деле до сих пор остается загадкой. О нем можно судить лишь по его правлению, которое состоит из серии бесконечных закручиваний гаек, полной дискредитации идеи протеста и перемен. Любой противник Путина сразу получает ярлык экстремиста, потому в России воспитано стерильное поколение абсолютных лоялистов, и это страшно, ведь политическая жизнь в стране становится равнинным болотом, где нет никаких других сценариев развития, кроме алгоритма, одобренного Путиным.

Поразительно, но у руля федерации лица, не имеющие легитимных мандатов. Самозванцы, лжеправители, которые переписывают себе личину продолжателей тела народа, объявляя себя его производной.

Что это если не теневая империя, страна серости, где отсутствуют политсилы иной гаммы. Путин не только поддерживает царство теней в России, но и хочет его экспортировать зарубеж, формируя криминальные сети.

Началом данного курса стала гибридная аннексия Крыма и вторжение на Донбасс. А его продолжением формирование теневой инфраструктуры далеко за пределами российских границ. Москва создала огромный теневой танкерный флот под контролем ФСБ, который призван стать инструментом обхода международных санкций. Сотни танкеров в сомнительном техническом состоянии перевозят кровавую российскую нефть ее азиатским покупателям. Эти суда разрушают морскую экологию и повреждают подводные кабели, т.е. фактически выступают еще и диверсионными инструментами Путина.

Еще одним примером экспорта тени за рубеж являются российские криминальные сети по вербовке граждан иностранных государств, в основном из Африки, для участия в статусе наемников в войне против Украины. Тысячи молодых африканцев стали жертвами данной российской тактики закрытия дыр на фронте для мясных штурмов, ведь без проведения мобилизации Путин уже не способен продолжать свою кровавую бойню.

Также путинцам выгодно тайно поддерживать активизацию и обострение территориальных споров. Нет сомнений, что за текущей "открытой войной" между Пакистаном и Талибаном есть российский след. Приграничные гибридные операции, авиаудары, попытки угрожать ядерным объектам – разве нечто подобное мы уже не видели в Украине, которую более четырех лет безжалостно терзает путинская теневая империя.