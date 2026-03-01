Ліквідація Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї внаслідок спільної операції Сполучених Штатів та Ізраїлю 28 лютого 2026 року стала тектонічним зсувом у світовій політиці, що де-факто завершив епоху недоторканності ідеологічних тоталітарних режимів.

Очевидно, що ця подія маркує перехід від стратегії "стримування" до стратегії "активного демонтажу" режимів, що системно дестабілізують міжнародний порядок.

Сьогодні ми спостерігаємо формування нової геополітичної константи: Росія та Північна Корея остаточно перейшли з категорії "регіональних викликів" до статусу об’єктів екзистенційного санкційного та силового тиску, що раніше застосовувався лише до Ірану, Венесуели чи Куби.

Проте, на відміну від попередніх десятиліть, нинішній тиск має на меті не зміну поведінки, а фундаментальну зміну політичної архітектури через неможливість подальшого співіснування.

Росія, піддана безпрецедентній ізоляції, та Північна Корея, що інтегрувалася у військово-промисловий контур Москви, утворили новий тип "осі", де економічна вичерпність ресурсів у 2026 році стає критичним фактором внутрішньої нестабільності.

Ліквідація Хаменеї продемонструвала, що технологічна та розвідувальна перевага Заходу здатна нівелювати навіть найзакритіші системи безпеки.

Для Пхеньяна та Москви це створює ситуацію "стратегічного цейтноту": санкційний тиск тепер не просто обмежує розвиток, а цілеспрямовано руйнує вертикаль управління, провокуючи ерозію лояльності еліт, як це вже фіксується в Ірані після загибелі вищого керівництва.

Таким чином, сучасна динаміка вказує на те, що ці держави опинилися в зоні "незворотних змін", де вибір стоїть не між статусом-кво та реформами, а між добровільним керованим транзитом влади та деструктивним колапсом під зовнішнім тиском.

Події в Ірані вказують на радикальне переосмислення західним світом концепції "відповідальності за захист". Якщо раніше суверенітет вважався абсолютним щитом, то операція 28 лютого продемонструвала: ідеологічна експансія та підтримка глобальної нестабільності позбавляють режим легітимності в очах провідних демократій.

Це створює небезпечний, але дієвий прецедент для інших тоталітарних гравців, підкреслюючи, що технологічна перевага Заходу здатна стерти будь-які геополітичні "червоні лінії".

Ліквідація Хаменеї спровокувала масштабну кризу легітимності всередині самого Ірану. Смерть фігури, яка уособлювала сакральну владу понад три десятиліття, відкрила шлях до незворотних трансформацій. Що вказує на ймовірний колапс ієрархічної структури КВІР та перехід до хаотичного протистояння між реформістськими силами та залишками радикального духовенства.

Цей "тектонічний зсув" сигналізує про перехід від політики стримування до політики прямого демонтажу деструктивних режимів. Світ увійшов у фазу, де ідеологічна монолітність тоталітарних систем більше не є гарантією їхнього виживання, а спільні дії США та Ізраїлю продемонстрували нову модель глобального поліцейського нагляду, що базується на точковому усуненні центрів прийняття рішень.

Аналіз поточної геополітичної динаміки дозволяє констатувати фундаментальну трансформацію архітектури міжнародної безпеки. Ми є свідками переходу від доктрини "стримування", яка домінувала з часів Холодної війни, до активної стратегії "деградації та демонтажу" спроможностей противника.

Цей зсув знаменує кінець епохи "статусу-кво", де великі держави намагалися підтримувати крихку стабільність шляхом переговорів із деструктивними акторами. Сьогодні ми бачимо реалізацію моделі "превентивної хірургії", де технологічна перевага США та Ізраїлю дозволяє нейтралізувати загрози без залучення до багаторічних виснажливих конвенційних воєн.

Центральним елементом цієї нової парадигми є концепція усунення центрів прийняття рішень. Замість фронтального зіткнення армій, удар наноситься по системі управління, логістиці та ідеологічних архітекторах режиму.

Операції останнього часу продемонстрували, що вертикально інтегровані тоталітарні системи, які тривалий час вважалися монолітними, мають критичну вразливість: вони надто залежать від конкретних постатей та вузьких еліт.

Як тільки цей "керівний шар" зазнає точкового, але нищівного удару, вся державна машина впадає у стан стратегічного паралічу. Це створює ефект "доміно", де страх перед невідворотним покаранням паралізує нижчі ланки виконавців.

І дуже важливо, що тепер ерозія структури "осі зла" зумовлена втратою головного сполучного елемента – іранської регіональної гегемонії. Протягом десятиліть Тегеран вибудовував мережу проксі-сил (Хезболла, ХАМАС, хусити), створюючи "кільце вогню" навколо своїх опонентів.

Проте пряма демонстрація вразливості самого іранського ядра та ліквідація його стратегічної глибини змінює розрахунки інших учасників цього неформального альянсу. У цьому контексті виникає питання: хто наступний?

Адже ми входимо в епоху, яку можна назвати "пост-дипломатичним реалізмом". Спільні дії демократичного блоку показують, що міжнародне право більше не сприймається як щит для диктатур, які порушують глобальні правила гри.

"Новий глобальний поліцейський" більше не намагається окупувати території – він прагне зробити ціну підтримки деструктивного курсу неприйнятною для еліт.

Таким чином, ідеологічна монолітність тоталітарних систем розбивається об неможливість гарантувати безпеку власному керівництву. Це створює передумови для внутрішніх розколів усередині режимів, де частина еліт може обрати шлях капітуляції або реформ, аби уникнути фізичного чи політичного знищення.

"Пост-дипломатичний реалізм", відображає фундаментальну трансформацію архітектури міжнародної безпеки, де класичний вестфальський принцип суверенітету перестає бути абсолютним імунітетом для тоталітарних режимів.

Для режиму Владіміра Путіна цей перехід від "глибокої занепокоєності" Заходу до стратегії системного нищення ресурсів противника становить екзистенційну загрозу, яка реалізується у кількох вимірах.

По-перше, змінюється сама природа стримування. Якщо раніше міжнародне право розглядалося Кремлем як простір для маніпуляцій та "вето-гравця", то зараз демократичний блок переходить до доктрини превентивного та кумулятивного виснаження. В епоху "пост-дипломатичного реалізму" "новий глобальний поліцейський" (який є радше мережевим союзом технологічних та фінансових потуг, ніж окремою країною) не намагається змінити кордони Росії, що було б контрпродуктивним у ядерну епоху.

Замість цього він фокусується на демонтажі економічного фундаменту режиму. Для Путіна це означає втрату головного інструменту внутрішньої легітимації – здатності купувати лояльність еліт та забезпечувати соціальний контракт.

Коли ціна підтримки курсу стає неприйнятною, ерозія вертикалі влади починається не знизу, від народу, а зсередини – від технократів та силовиків, які усвідомлюють, що їхні активи та майбутнє заблоковані глобальною системою.

По-друге, небезпека полягає у технологічній та фінансовій ізоляції, яка діє як "повільне задушення". У парадигмі, де міжнародне право більше не захищає диктатури, вихід західних компаній та блокування доступу до критичних технологій є не просто економічною санкцією, а актом позбавлення режиму суб’єктності у майбутньому.

Російський диктатор опиняється в пастці "технологічного дефіциту", де кожне наступне покоління озброєнь чи нафтогазового обладнання буде слабшим за попереднє.

Це нівелює його головний аргумент – військову могутність. В умовах "пост-дипломатичного реалізму" агресор стикається не з армією окупантів, а з "цифровою та фінансовою стіною", яка робить його країну депресивною периферією, неспроможною на глобальну конкуренцію.

По-третє, новий підхід демократичного блоку девальвує ядерний шантаж як інструмент зовнішньої політики. Коли глобальні гравці переходять до стратегії "неприйнятної ціни", вони демонструють готовність до тривалого протистояння на виснаження, де ядерна зброя є марною, оскільки вона не може зупинити інфляцію, відтік мізків чи деградацію інфраструктури.

Для режиму Путіна, який звик діяти в рамках слабкості західних інституцій, така консолідована та безкомпромісна позиція є катастрофічною, оскільки вона не залишає простору для звичних "торгів" та кулуарних домовленостей.

Диктатор більше не може продати Заходу "стабільність в обмін на лояльність до його злочинів", оскільки сама стабільність його режиму тепер визнана головною загрозою глобальному порядку.

Нарешті, найбільша загроза для Путіна полягає у зміні сприйняття Росії серед її потенційних союзників та нейтральних країн Глобального Півдня.

Бачачи, що демократичний блок готовий застосовувати інструменти "пост-дипломатичного реалізму" – такі як арешт державних активів, вторинні санкції та повне виключення з ланцюжків доданої вартості, – інші тоталітарні лідери почнуть дистанціюватися від Кремля.

Тоді Путін ризикує стати не лідером "антизахідної коаліції", а токсичним активом, взаємодія з яким веде до зараження власної економіки.

Таким чином, стратегія "неприйнятної ціни" перетворює Росію на закриту систему, яка приречена на внутрішній колапс через неможливість оновлення ресурсів.

А це, рано чи пізно, призведе до розколу еліт та неминучого падіння путінської диктатури під вагою власної неефективності.