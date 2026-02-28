Театр хоронили столько раз, что он давно должен был бы стать призраком. Но каждый раз после очередных "похорон" он рождается заново — другим, более сильным и современным.

На початку ХХ століття театру пророкували занепад через кінематограф. Здавалося, що рухомі картинки витіснять живу сцену. Але сталося навпаки: театр не зник, а змінився. Він відійшов від буквального відтворення реальності, звернувся до символізму, авангарду, психологічних драм, перформативних форм. Кіно не вбило театр — воно підштовхнуло його до переосмислення власної унікальності.

У 1950-х з’являється телебачення — і знову звучать прогнози про кінець театру. Удар був відчутний: дешеві розваги приходять прямо додому, театри переживають кризу відвідуваності. Але саме тоді театр остаточно стає не фоновою розвагою, а свідомим вибором — подією, заради якої людина виходить із дому.

Театри починають акцентувати на тому, що неможливо відтворити на екрані: живий контакт, присутність, спільне переживання. З’являються іммерсивні вистави, театр абсурду, фізичний театр. Одночасно сцена адаптується — вистави стають динамічнішими, до постановок запрошують телезірок, змінюється ритм і мова театру.

Але найважливіше — театр перебирає на себе серйозну соціальну функцію. Рух нової драми у Великій Британії змінює суспільну розмову про клас, нерівність і роль людини в індустріальному світі. Вистави Джона Осборна та Гарольда Пінтера показували не ідеалізовану картинку, а реальні соціальні конфлікти. У Польщі експерименти Єжи Гротовського вплинули на театральну педагогіку в усьому світі. У Південній Африці театр часів апартеїду став одним із небагатьох просторів, де можна було відкрито говорити про травму й несправедливість. Театр завжди працює як інструмент колективного осмислення досвіду — особливо тоді, коли інші інструменти мовчать.

У ХХІ столітті театр знову "ховали" вже двічі. Спочатку — стрімінги та пандемія COVID-19 із закритими залами, потім — розвиток штучного інтелекту та цифрових медіа. Але, чесно кажучи, людину театру ці "загрози" навіть трохи веселять. Театр століттями адаптується до технологій: використовує їх у постановках, транслюється на телебаченні, у кіно, на онлайн-платформах. Тож знімайте траур — театр усе ще живий.

Більше того, сьогодні, у світі гібридних інформаційних воєн, незалежний театр знову стає майданчиком правди. Для українців це особливо важливо: наші драматурги й театри мають можливість напряму говорити зі світовим глядачем, розповідати про досвід війни мовою, яка не потребує перекладу.

Всередині країни ми також бачимо сплеск інтересу до театру. Причина проста — жива присутність. Сцена стала місцем, де ми проживаємо втрату, страх, спротив і солідарність. Театр реагує швидше за інституції, іноді навіть швидше за медіа. Він дозволяє не лише говорити про травму, а й переживати її разом — без дистанції, у спільному просторі.

Це стосується і дітей, і дорослих. Для дітей театр — перший досвід емоційної рефлексії, можливість побачити складні теми в безпечній формі. Для дорослих — спосіб повернути здатність до співпереживання і діалогу. У часи турбулентності театр не дає готових відповідей, але допомагає поставити правильні запитання.

Ця колонка, мабуть, звучить як особисте зізнання в любові до театру. Так і є. Мене захоплює мистецтво, яке пережило всі прогнози про власну смерть — і щоразу поверталося до життя. А напередодні дня театру мені захотілося нагадати і вам:

Театр неможливо скасувати. Поки одна людина дивиться іншій в очі — він існує.