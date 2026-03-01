Блумберг рассказывает, что Россия выйдет из переговоров, если не получит весь Донбасс, но, если получит, готова отдать всё, что захватила на Сумщине, Харьковщине и Днепропетровщине, не посягать не незахваченную часть Запорожской и Херсонской областей, не требовать сокращения ВСУ и согласиться на американский мониторинг, а также на обсуждение будущей судьбы ЗАЭС.

Ну а грамотно чувствуя момент и понимая, что без него могут обойтись, начинает шевелиться и Китай.

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак насчёт обновлённой тактики руководства КНР в этой связи справедливо отмечает:

"Предлагают не американскую модерацию переговоров, а китайскую - при участии Европы. И делают предложение по безопасности - они готовы выступать гарантом для ЕС. При этом предлагают увязать все гарантии с торговыми соглашениями.

<…> Это попытка вытеснить США с европейского поля безопасности и зайти туда самим".

Заодно напомню: совсем недавно Министр иностранных дел КНР Ван И (такой себе И-Ван) с удовольствием одобрительно заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Европа наконец-то "набралась смелости" начать вести переговоры с Россией о войне в Украине.

Я бы перевёл это всё с китайского как вероятную готовность при определённых условиях наступить на хвост собственной бешеной собаке, которая, кстати, много Китаю весьма давно задолжала, а не выжидать, пока где-то в Потомаке проплывёт её труп.

["А этот - мой!" - может попросить Си Трампа, намекая на события в Иране.]

Так что в Пекине, похоже, ждут от Европы соответствующего экономического предложения, при котором её переговоры с РФ по Украине могут быть существенно облегчены.

(Тем временем футбольному руководству страны не хватило зимы, чтобы выяснить, должна ли команда из города Харьков три очка команде из города Ровно за то, что из-за войны не может играть дома, а в городе Житомир из-за войны перебои со светом. Конечно, какая-то тупая ерунда, как и всё в нашем футболе в последнее время, однако же как от неё уже веет каким-то забытым запахом - родных дураков и мира…)