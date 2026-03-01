Кроме Хаменеи погибли еще четверо членов его семьи: Иран снова запустил ракеты и анонсировал месть США. Все детали (обновляется)

В ночь на 1 марта в Иране подтвердили смерть Верховного лидера Али Хаменеи.Также появилось и подтверждение гибели в результате удара по резиденции Аятоллы членов его семьи.

Речь идет о дочери, зяте и внуке, а также одной из невестки Хаменеи. Об этом сообщает иранское издание Fars. Тем временем Иран снова запустил ракеты, а также пообещал "месть" США и Израилю. OBOZ.UA следит за развитием событий в режиме реального времени.

06:32 – об угрозе иранских ударов предупредили жителей большей части Израиля.

06:23 – медиа начали сообщать, что Иран якобы имеет в запасе 1,5 тысячи баллистических ракет и 75 тысяч "шахедов".

06:11 – в Израиле предупредили о новых пусках ракет из Ирана. Под угрозой удара – часть государства "от Ашкелона до Xадеры и до Иерусалима, включая центр страны". Спустя примерно 10 минут израильская ПВО начала перехват ракет.

04:37 – Корпус стражей исламской революции Ирана анонсировал месть Израилю и США.

"Вскоре мы начнем наши самые ожесточенные наступательные операции против сионистского образования и американских террористических баз", – цитирует заявление арабское издание Al Jazeera Arabic.

02:16 – в Иране подтвердили гибель четырех членов семьи Али Хаменеи.

"После установления контакта с информированными источниками несколько минут назад стало известно, что, к сожалению, новость о мученической смерти дочери, зятя и внука Революционного лидера является правдивой. Также сообщалось, что одна из невестки лидера революции погибла мученической смертью во время нападения в субботу утром", – указано в сообщении приближенного к Корпусу стражей Исламской революции иранского информагентства Fars.

Новость дополняется