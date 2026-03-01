'Падение Путина неизбежно': Сибига назвал признаки краха российского влияния в мире

Российский президент Владимир Путин постепенно теряет своих зарубежных союзников. Гибель аятоллы Али Хаменеи продемонстрировала, что Москва не обеспечила никакой поддержки своим сторонникам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он отметил, что от Москвы помощь не получили ни президент Венесуэлы Николас Мадуро, ни сирийский диктатор Башар Асад.

"Эта динамика доказывает три вещи. Во-первых, Россия не является надежным союзником даже для тех, кто сильно на нее полагается. Во-вторых, пока Россия застряла в своей бессмысленной войне против Украины, которую она никогда не выиграет и отказывается прекращать, ее влияние в мире резко падает. В-третьих, домино свергнутых диктаторов должно продолжаться, и падение Путина однажды неизбежно", — написал глава украинского дипведомства в Twiiter, призвав мир совместно работать для "приближения этого радостного дня" и обеспечить ответственность за все российские преступления.

Где сейчас Асад и Мадуро

Заметим, что по информации газеты The New York Times, Башар Асад и его семья после побега из Дамаска в декабре 2024 года поселились в Москве, где ведут роскошную жизнь под охраной российских спецслужбистов. Диктатор и его приспешники посещают элитные рестораны и живут в самых дорогих апартаментах российской столицы, пользуясь полной безнаказанностью. Сам он довольно редко выходит на публику, а если и выходит — то только на обновление своей медицинской квалификации офтальмолога.

В то же время Николас Мадуро и его жена Сильвия Флорес после захвата спецназовцами США "Дельта", были этапированы из Венесуэлы. Генпрокурор США Памела Бонди обвинила Мадуро в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре по импорту кокаина в США, а также незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами. Причем, в частности, речь шла о цели использовать такое оружие против США.

Напомним, ранее Владимир Путин отреагировал на убийство иранского аятоллы Али Хаменеи. Он выразил соболезнования президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану, и назвал союзническую операцию США и Израиля"циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ЦРУ, убийство Хаменеи вряд ли приведет к свержению религиозного режима в Иране. Аятоллу могут заменитьболее радикально настроенные выходцы из Корпуса стражей исламской революции.

