Розовые 'фениксы': в Одесскую область из Черного моря прилетели редкие птицы. Видео

В Одесской области в конце зимы снова заметили розовых фламинго. Первые стаи редких птиц прилетели на территорию национального природного парка "Тузловские лиманы" со стороны Черного моря.

Ученые надеются, что в этом году птицам удастся успешно загнездиться. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

По его словам, завершение зимы в парке отметилось появлением первых "разведчиков" – небольших стай фламинго. Птиц зафиксировали 27 и 28 февраля 2026 года. Они прилетели в лиманы со стороны Черного моря.

Ученый напомнил, что в 2023 году розовые фламинго впервые в истории загнездились в этом национальном парке. Тогда птицы вывели около 200 птенцов. Во время научных исследований их кольцевали вместе с известным украинским телеведущим и путешественником Дмитрием Комаровым.

Однако последующие годы оказались сложными для птиц. В 2024 году гнездование было неудачным – около 400 гнезд были разрушены под влиянием войны, и птенцы тогда не появились.

В 2025 году фламинго снова пытались создать колонии на разных лиманах парка, однако из-за военных факторов им снова не удалось успешно вывести потомство.

Теперь ученые надеются, что в 2026 году птицы смогут спокойно гнездиться и дать новое потомство. В парке надеются, что розовые фламинго станут символом восстановления природы и мирной жизни.

"Надеемся что другие фламинго ускорят нашу Победу и замечательные птицы получат покой и дадут потомков в 2026 году", – отметил Иван Русев.

