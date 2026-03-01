"Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить". Петр Алексеевич оказался несговорчивым и никак не хотел отдавать Москве то, что она требовала. Это бы еще ладно, но он начал строить "козни" Кремлю, заминировав Азовское море и Чонгар. Кремлевские старцы посовещались и решили заменить строптивого Петра Алексеевича на кого-то другого из "белых и пушистых". Медведчук, Коломойский и Ко сделали свое дело и после триумфального телесериала о слуге народа, разносящего в пух и прах действующую власть, подходящий кандидат на высшую должность в Украине даже не обсуждался. Он выскочил для всех, как "черт из коробочки". Дальше пошли "чудеса в решете". Загадочная встреча с Патрушевым в Омане, устроенная Андреем Ермак, разминирование Азовского мор и Чонгара, "все люди братья и надо прекратить стрелять". Переговоры в Минске зашли в конкретный тупик, потому что Владимир Владимирович хотел получить часть "огорода" (Западный Донбасс) Владимира Александровича, но тот начал догадываться, что отдав часть огорода, он может потерять весь огород и даже больше.

И тут неожиданно свалилась весть, как гром средь ясного неба, что сосед намеревается придти с вилами и палками, чтобы забрать все. "Не может этого быть!", - думал Владимир Александрович и утешал своих домашних, - "спите спокойно, скоро лето, будем вместе с Владимиром Владимировичем жарить шашлыки, приходите". Однако Владимир Владимирович жарить шашлыки с Владимиром Александровичем вовсе не собирался и в одно не самое "прекрасное утро" сломал забор Владимира Александровича и вломился к нему с вилами и палками. И тут уже загалдело все село: "Да как он посмел?! Это же нарушает все наши порядки! Такой хороший был сосед Владимир Владимирович и такое безобразие устроил". Начался сыр-бор и полетели перья от кур. Владимир Владимирович начал объяснять всему селу, что та часть огорода у Владимира Александровича, которую он хочет "вернуть", всегда принадлежала ему, начиная с печенегов, однако село его не поняло и перестало с ним дружить. Все попытки Владимира Владимировича оттяпать в огороде Владимира Александровича кусочек побольше ни к чему не привели – тут, как говорится: "нашла коса на камень" и Владимир Владимирович поссорился с Владимиром Александровичем окончательно и бесповоротно. Этот Армагеддон затянулся очень долго и в конечном счете большинство обитателей села на своей сходке решили, что Владимир Владимирович категорически не желает мириться с Владимиром Александровичем и надо его с захваченного кусочка огорода "выкуривать" всеми доступными методами.

Владимир Владимирович хотя и окопался основательно на прихваченном клочке огорода Владимира Александровича, но силы его не безграничны и вся его камарилья начала жаловаться на нехватку овса и сена для лошадей. Уйти нельзя остаться стало для Владимира Владимировича ночным кошмаром. Сколько это будет продолжаться? – никто не знает. Однако, пролетавший мимо Земли Архангел Гавриил, поставил на Кремле черную метку и смыть ее до сих пор не получается.