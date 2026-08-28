Промчатся четыре года – и вновь нас ожидают Олимпийские игры. Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 12 по 30 июля. Для американского города это будет уже третья Олимпиада в истории: ранее он принимал Игры в 1932 и 1984 годах.

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На Олимпиаде в Лос-Анджелесе будет разыгран 351 комплект наград – на 22 больше, чем на Играх в Париже в 2024 году. Олимпиада-2028 станет рекордной и по количеству видов спорта, в которых будут разыгрываться медали.

Еще одной особенностью предстоящих Игр станет гендерное соотношение участников. Впервые в истории Олимпиад в Лос-Анджелесе ожидается участие большего количества женщин, чем мужчин. Всего на Играх планируется выступление 10 499 спортсменов – 5333 женщин и 5166 мужчин.

Официальная церемония открытия Олимпиады-2028 состоится 14 июля. Заключительный день Игр пройдет 30 июля. В этот день будут определены победители мужского баскетбольного турнира, а также состоятся финальные заплывы в плавании. Вечером пройдет церемония закрытия Олимпиады.

Однако спортивные соревнования начнутся еще до официального открытия Игр. 12 июля, за два дня до церемонии открытия, стартуют соревнования сразу в семи видах спорта: баскетболе, крикете, футболе, гандболе, хоккее на траве, регби-7 и водном поло.

15 июля будут разыграны первые комплекты олимпийских медалей. В этот день определятся победители и призеры в женском триатлоне, легкой атлетике, гребном слаломе, фехтовании, дзюдо и стрельбе.

Конечно, будем надеяться на успешное выступление украинских спортсменов, в частности наших фехтовальщиц и представителей королевы спорта – легкой атлетики.

Самым насыщенным с точки зрения медальных стартов станет 29 июля – предпоследний день Олимпиады. В этот день будут разыграны 26 комплектов наград.

Напомним, на предыдущих летних Олимпийских играх, которые в 2024 году состоялись в Париже, украинские спортсмены завоевали 12 медалей: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.