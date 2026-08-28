Как Украина впервые в истории обыграла Грецию в баскетбол: видео лучших моментов матча отбора ЧМ-2027

Мужская сборная Украины по баскетболу успешно стартовала в решающем раунде отборочного турнира к чемпионата мира 2027 года. Подопечные тренера Айнарса Багатскиса в номинально домашней игре в Риге принимали команду Греции и сумели добыть важнейшую победу – 82:76.

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"Сине-желтые" не считались фаворитами противостояния, но продемонстрировали характер и отличное взаимодействие на паркете. После напряженной первой половины украинцы во второй пошли в отрыв и за четыре минуты до сирены выигрывали в 14 очков.

Этот момент несколько расслабил наших баскетболистов, которые допустили ряд ошибок и позволили соперникам сократить отставание. Однако в решающие секунды подопечные Багатскиса уверенно защитили свой щит и оформили сверхважную победу, которая стала первой в истории в поединках против Греции.

Лучшим в составе украинцев стал форвард Александр Ковляр, который набрал 18 очков и сделал шесть подборов. 13 пунктов и четыре ассиста оформил Святослав Михайлюк.

Вашему вниманию видео самых ярких моментов встречи в Риге.

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