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В Киеве в результате российской атаки произошел пожар, повреждены дома: есть пострадавшие. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
Жизнь столицы
3 минуты
2,6 т.
Горела квартира на 9-м этаже
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Российские войска в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину, взрывы раздавались и в Киеве. В Святошинском районе столицы в результате вражеской атаки вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, были разрушены перекрытия между горящей квартирой и крышей.

О последствиях атаки сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Утром же враг вновь атаковал Святошинский район: повреждены частные дома, есть пострадавшие.

Вследствие атаки войск РФ загорелась квартира во многоэтажке

В ГСЧС утром сообщили, что в результате ночной вражеской атаки в одной из квартир 9-этажного дома в Святошинском районе Киева вспыхнул пожар. Горела квартира на верхнем этаже.

"Пожарные оперативно ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на соседние квартиры. Также разрушены перекрытия между квартирой и крышей. К счастью, жертв или пострадавших в результате происшествия нет", – отмечается в сообщении.

В ГСЧС также показали кадры с места происшествия.

Последствия атаки войск РФ в Святошинском районе Киева
Последствия атаки войск РФ в Святошинском районе Киева
Последствия атаки войск РФ в Святошинском районе Киева
Последствия атаки войск РФ в Святошинском районе Киева
Последствия атаки войск РФ в Святошинском районе Киева
Последствия атаки войск РФ в Святошинском районе Киева

Утром враг вновь нанес удар по Святошинскому району

В КМВА в 06:47 утра сообщили, что в этом же районе столицы в результате вражеской атаки повреждены частные жилые дома.

"Пожара не было. Информация о пострадавших уточняется. Службы работают на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что помимо частных домов повреждения в результате вражеских ударов получило административное здание.

По состоянию на 07:37, по данным мэра Киева Виталия Кличко, было известно о как минимум двух пострадавших.

"Двое пострадавших в Святошинском районе, где был поврежден частный дом. Медики оказали помощь на месте. На Киев направляется новая группа БПЛА. Находитесь в укрытиях!" – написал тогда он.

Последствия утренней атаки врага
Последствия утренней атаки врага
Последствия утренней атаки врага
Последствия утренней атаки врага
Последствия утренней атаки врага
Последствия утренней атаки врага

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 28 августа, под Киевом прогремел мощный взрыв. На складах в Бучанском районе вспыхнул пожар. Пострадали по меньшей мере шесть человек, есть также погибшие.

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