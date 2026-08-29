В Киеве в результате российской атаки произошел пожар, повреждены дома: есть пострадавшие. Фото и видео

Российские войска в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину, взрывы раздавались и в Киеве. В Святошинском районе столицы в результате вражеской атаки вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, были разрушены перекрытия между горящей квартирой и крышей.

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О последствиях атаки сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Утром же враг вновь атаковал Святошинский район: повреждены частные дома, есть пострадавшие.

Вследствие атаки войск РФ загорелась квартира во многоэтажке

В ГСЧС утром сообщили, что в результате ночной вражеской атаки в одной из квартир 9-этажного дома в Святошинском районе Киева вспыхнул пожар. Горела квартира на верхнем этаже.

"Пожарные оперативно ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на соседние квартиры. Также разрушены перекрытия между квартирой и крышей. К счастью, жертв или пострадавших в результате происшествия нет", – отмечается в сообщении.

В ГСЧС также показали кадры с места происшествия.

Утром враг вновь нанес удар по Святошинскому району

В КМВА в 06:47 утра сообщили, что в этом же районе столицы в результате вражеской атаки повреждены частные жилые дома.

"Пожара не было. Информация о пострадавших уточняется. Службы работают на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что помимо частных домов повреждения в результате вражеских ударов получило административное здание.

По состоянию на 07:37, по данным мэра Киева Виталия Кличко, было известно о как минимум двух пострадавших.

"Двое пострадавших в Святошинском районе, где был поврежден частный дом. Медики оказали помощь на месте. На Киев направляется новая группа БПЛА. Находитесь в укрытиях!" – написал тогда он.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 28 августа, под Киевом прогремел мощный взрыв. На складах в Бучанском районе вспыхнул пожар. Пострадали по меньшей мере шесть человек, есть также погибшие.

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