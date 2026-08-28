Крупнейшим российским компаниям предписали составить списки сотрудников, освобожденных от мобилизации — СМИ

В России крупные компании начали составлять для военкоматов списки сотрудников, освобожденных от мобилизации. В частности, соответствующие документы подготовили на предприятии металлургической компании "Евраз" в Нижнем Тагиле.

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Об этом сообщила The Moscow Times. Издание опубликовало в качестве примера внутренние документы "Евраза" — одного из крупнейших производителей стали в России, где работают более 70 тысяч человек.

Как следует из выписки из приказа, подписанного операционным директором Западно-Сибирского металлургического комбината "Евраза" Алексеем Головатенко, в перечень должны войти сотрудники компании — граждане РФ, состоящие в запасе.

Копию приказа, согласно документу, должны направить в военный комиссариат Нижнего Тагила, где расположено предприятие.

Сотрудников "Евраза", включенных в список, просят поставить подпись о своем "согласии" с бронированием. При этом сотрудников 2002–2003 годов рождения в список забронированных не включили.

Российские чиновники продолжают отрицать подготовку к новой мобилизации в РФ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал такие сообщения"информационными утками".

В то же время западные спецслужбы допускают, что новую мобилизацию в России могут провести после выборов в Госдуму, которые должны состояться 18–20 сентября. Источники The Wall Street Journal, знакомые с разведывательными данными, сообщали, что российские военные проводили в регионах учения, чтобы проверить готовность полигонов к приему новых солдат, их вооружение и обеспечение.

По данным WSJ, недавно такие учения прошли в Калининградской области, где власти тестировали призыв местных жителей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российское руководство разрабатывает планы новой волны мобилизации на 2026–2027 годы. По данным украинской разведки, Генштаб РФ подготовил вариант дополнительного призыва 600 тысяч человек — по 300 тысяч в 2026 и 2027 годах.

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