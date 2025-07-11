"Прибавил за два года": украинский экс-чемпион мира дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа
Бывший чемпион полусреднего веса Вячеслав Сенченко выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) уверенно победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше. Украинец отметил, что 38-летний уроженец Симферополя продолжает находиться на пике своей формы и снова продемонстрирует свой высокий класс.
Такое мнение Сенченко озвучил в интервью порталу sport-express.ua. Экс-обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) добавил, что весь план Дюбуа на поединок будет рассчитан на один нокаутирующий удар, однако Усик просто не даст этого сделать оппоненту.
"Думаю, что победит Усик. Возможно, по очкам, без нокаута, если учтем, что Дюбуа прибавил в своем уровне бокса за два года. Фактор возраста? Я бы не обращал очень много внимания на возраст. Не думаю, что Усик стал хуже, чем год или два назад. Он еще на пике, поэтому Дюбуа будет очень трудно. Александр в прекрасной форме, и, глядя на его лагерь, у него все прекрасно идет, он готовится, как всегда на все 100%. Думаю, что он снова будет в своей лучшей форме. Дюбуа будет пытаться нокаутировать. От него будет идти прессинг", – сказал Сенченко.
В первом поединке Усик – Дюбуа роковым стал 9 раунд – именно тогда украинец техническим нокаутом победил Динамита. Неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что скорее всего реванш закончится в 7,8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Оправдаются ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой в ринге.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.
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