'Прибавил за два года': украинский экс-чемпион мира дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Бывший чемпион полусреднего веса Вячеслав Сенченко выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) уверенно победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше. Украинец отметил, что 38-летний уроженец Симферополя продолжает находиться на пике своей формы и снова продемонстрирует свой высокий класс.

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Такое мнение Сенченко озвучил в интервью порталу sport-express.ua. Экс-обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) добавил, что весь план Дюбуа на поединок будет рассчитан на один нокаутирующий удар, однако Усик просто не даст этого сделать оппоненту.

"Думаю, что победит Усик. Возможно, по очкам, без нокаута, если учтем, что Дюбуа прибавил в своем уровне бокса за два года. Фактор возраста? Я бы не обращал очень много внимания на возраст. Не думаю, что Усик стал хуже, чем год или два назад. Он еще на пике, поэтому Дюбуа будет очень трудно. Александр в прекрасной форме, и, глядя на его лагерь, у него все прекрасно идет, он готовится, как всегда на все 100%. Думаю, что он снова будет в своей лучшей форме. Дюбуа будет пытаться нокаутировать. От него будет идти прессинг", – сказал Сенченко.

В первом поединке Усик – Дюбуа роковым стал 9 раунд – именно тогда украинец техническим нокаутом победил Динамита. Неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что скорее всего реванш закончится в 7,8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Оправдаются ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

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