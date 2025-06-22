"После 12 лет невероятного успеха". Усик за месяц до боя с Дюбуа принял сенсационное решение прекратить сотрудничество с Красюком
Чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) прекратил сотрудничество со своим основным промоутером Александром Красюком. Сенсационное решение, причины которого не называются, было принято менее чем за месяц до реванша за титул абсолютного чемпиона мира.
Их сотрудничество началось в 2013 году, когда Усик перешёл из любительского бокса в профессионалы. С тех пор дуэт провёл вместе 12 лет, в течение которых украинец одержал 23 победы и не потерпел ни одного поражения.
В прощальном посте Красюк поблагодарил Усика за годы совместной работы и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.
"Это было невероятное путешествие — 12 лет потрясающих успехов. Два мечтателя встретились, чтобы изменить правила игры. В 2013 году я дал тебе слово — и сдержал его. Тогда в нас никто не верил, но, с Божьей помощью, мы сделали невозможное", – написал промоутер у себя в Instagram.
Также Александр указал основные вехи их совместной работы:
- Сентябрь 2016 — чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе
- Январь 2018 — чемпион WBO и WBC
- Июль 2018 — абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе
- Сентябрь 2021 — чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBO, WBA и IBF
- Май 2024 — абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе
Автор сообщения выразил благодарность боксеру за долгий путь, который они прошли вместе, и отметил, что для него было большой честью быть промоутером боксера, ставшего двукратным абсолютным чемпионом мира.
Красюк назвал исполнение этой мечты реальностью и пожелал спортсмену дальнейших успехов под Божьим покровительством.
Усик и Дюбуа проведут реванш 19 июля в Лондоне. В августе 2023 года Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде. Одним из самых обсуждаемых эпизодов стал момент в пятом раунде, когда британец ударил Усика в живот, после чего украинец упал на ринг.
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