"Клоун и хамелеон": тренер Дюбуа обозвал Усика накануне реванша
Британский тренер по боксу Дон Чарльз, который работает с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО), оскорбительно высказался в адрес Александра Усика (23-0, 14 КО). Наставник лондонца выразил уверенность в том, что его подопечный вывел украинца из равновесия во время одной из первых дуэлей взглядов.
Об этом Чарльз заявил в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions. Специалист отметил, что Усик пытался скрыть свое раздражение и волнение во время пресс-конференции, когда в шутливой форме взял у Дюбуа автограф, который тот оставил на фото первого боя соперников.
"Он вел себя очень нетипично. Очевидно, что мы задели его, играли на его нервах. Поэтому он шутил, вел себя, как клоун. Ему нравится это. Он постоянно меняет цвет, как хамелеон, чтобы вписаться в нужную среду. Он знает, что мы поддерживаем все эти актерские игры, за которыми он пытается скрыть, что на самом деле происходит в его голове. Мы разгадали его", – сказал Чарльз.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. Директор команды боксера Сергей Лапин объяснил это решение.
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