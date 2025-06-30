'Клоун и хамелеон': тренер Дюбуа обозвал Усика накануне реванша

Британский тренер по боксу Дон Чарльз, который работает с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО), оскорбительно высказался в адрес Александра Усика (23-0, 14 КО). Наставник лондонца выразил уверенность в том, что его подопечный вывел украинца из равновесия во время одной из первых дуэлей взглядов.

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Об этом Чарльз заявил в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions. Специалист отметил, что Усик пытался скрыть свое раздражение и волнение во время пресс-конференции, когда в шутливой форме взял у Дюбуа автограф, который тот оставил на фото первого боя соперников.

"Он вел себя очень нетипично. Очевидно, что мы задели его, играли на его нервах. Поэтому он шутил, вел себя, как клоун. Ему нравится это. Он постоянно меняет цвет, как хамелеон, чтобы вписаться в нужную среду. Он знает, что мы поддерживаем все эти актерские игры, за которыми он пытается скрыть, что на самом деле происходит в его голове. Мы разгадали его", – сказал Чарльз.

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