У ВПЛ в Украине остался месяц: кто может автоматически лишиться выплат в октябре

Начиная с 22 октября, граждане Украины, имеющие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), могут лишиться этого статуса и соответствующих выплат, если они длительное время находятся за границей. Новые правила касаются переселенцев, которые находятся за границей три месяца подряд или 6 месяцев в течение года.

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Такое правило предусмотрено законом № 4924-IX "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", который вступит в силу именно 22 октября. Он предусматривает существенный пересмотр государственной политики в отношении поддержки ВПЛ.

Новые основания для снятия с учета ВПЛ

Выезд на постоянное проживание за границу.

Длительное отсутствие в Украине (более 90 дней подряд или более 180 дней в совокупности в течение года).

Однако превышение допустимого срока будет означать автоматическую утрату статуса ВПЛ не для всех – для людей, имеющих уважительные причины для длительного отсутствия, предусмотрены исключения. Перечень таких причин и допустимые сроки ещё предстоит определить правительству.

При каких еще обстоятельствах могут снять с учета

Для украинских переселенцев действуют и другие правила, когда их могут снять с учета даже без личного заявления. В частности, статус могут утратить те, кто:

не сообщил вовремя о возвращении в покинутое место проживания;

выехал на постоянное жительство за границу;

представил заведомо ложные сведения при постановке на учет;

получили обвинительный приговор за преступления против национальной безопасности или оправдание агрессии РФ.

Но если обстоятельства, по которым человека сняли с учета, впоследствии изменятся, он сможет повторно обратиться для восстановления статуса.

Выплаты ВПЛ продлили

Правительство Украины продлило программу помощи на проживание ВПЛ ещё на шесть месяцев – до 4 марта 2027 года. В 2026 году базовый размер помощи на проживание ВПЛ не изменился:

2000 грн в месяц – на каждого взрослого;

в месяц – на каждого взрослого; 3000 грн в месяц – на каждого ребенка до 18 лет и человека с инвалидностью.

При этом количество периодов, в течение которых можно получать такую помощь, увеличили с пяти до шести. Для детей ВПЛ из семей, соответствующих условиям программы, продление выплат произойдет автоматически – родителям не нужно подавать новое заявление.

Как сообщал OBOZ.UA, ВПЛ могут вернуть часть уплаченного налога за аренду жилья, если у них есть письменный договор, подтверждение оплаты и нет пригодного для проживания жилья в собственности. За расходы 2025 года декларацию на налоговую скидку можно подать до 31 декабря 2026 года.

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