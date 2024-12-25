Позорное бегство Фьюри: появилось видео демарша Тайсона после поражения от Усика в реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) запомнился демаршем после поражения от Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше 21 декабря. Цыганский король, как называют британца, отказался от обязательного интервью в ринге, в буквальном смысле сбежав с него.

Видео дня

Кадры бегства британца на несколько секунд попали в трансляцию боя Усика и Фьюри, а теперь на странице LCS Fight в социальной сети Instagram было опубликовано полное видео демарша Тайсона. Ролик был снят с одной из комментаторских позиций прямо под канвасом.

На видео видно, что после оглашения победы украинского суперчемпиона Фьюри в спешке надевает майку и быстро убегает в свою раздевалку. При этом один из репортеров, комментировавших происходящее на ринге, находится в откровенном недоумении от поведения британца и пожимает плечами.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!