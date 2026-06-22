Война в Украине заставила Запад переосмыслить концепцию противовоздушной обороны – Business Insider

Опыт войны в Украине заставляет западные страны пересматривать подходы к созданию систем противовоздушной обороны. Одним из главных уроков стало осознание того, что для борьбы с беспилотниками недостаточно дорогих радаров и современных ракетных комплексов. К тому же использование многомиллионных зенитных ракет для сбивания дешевых ударных дронов является экономически невыгодным и изнурительным.

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Украина продемонстрировала западным странам, как дешевые акустические датчики могут усилить ПВО против дронов. Об этом говорится в материале издания Business Insider, которое пообщалось с представителями НАТО, военными экспертами и официальными лицами западных стран.

Дроны выявили слабые места западной ПВО

Полномасштабная война России против Украины продемонстрировала, что традиционные системы противовоздушной обороны создавались прежде всего для обнаружения самолетов и ракет, движущихся на больших высотах и высоких скоростях.

В то же время современные беспилотники летают низко, медленнее и гораздо менее заметны, что затрудняет их обнаружение обычными радарами.

Заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе сэр Джон Стрингер заявил, что западным странам необходимо вернуться к развитию широкого спектра средств наблюдения.

По его словам, наряду с высокотехнологичными системами всё большее значение приобретают недорогие акустические датчики, способные обнаруживать дроны по звуку двигателей.

Украина стала примером для НАТО

Начальник Центра компетенций автономных систем Латвии генерал Модрис Каиришс подчеркнул, чтозападным армиям необходимо существенно усилить возможности обнаружения целей на малых высотах.

По его словам, война показала необходимость создания разветвленных сетей датчиков, способных круглосуточно контролировать воздушное пространство у земли.

В то же время он подчеркнул, что не существует универсального средства обнаружения угроз.

"Каждый датчик имеет свои сильные и слабые стороны", — отметил Кайришс, пояснив, что именно поэтому недорогие системы должны работать в сочетании с дорогостоящими радарами и другими современными средствами наблюдения.

Украинская модель оказалась эффективной

Одним из ключевых элементов украинской системы противовоздушной обороны стали сети акустических датчиков, которые фиксируют звук приближения беспилотников.

Такие системы стоят в разы дешевле военных радаров, но позволяют своевременно обнаруживать дроны и передавать информацию для реагирования.

Украина интегрировала эти датчики в многоуровневую систему ПВО, где они работают вместе с дорогостоящими средствами обнаружения и перехвата целей.

Именно такая комбинация, по мнению западных специалистов, позволяет эффективнее противодействовать массированным атакам беспилотников.

Бывший командующий Космическим и ракетным командованием армии США генерал-лейтенант Шон Хейни ранее заявлял, что американским военным стоит интегрировать подобные акустические датчики в свои системы наблюдения.

В свою очередь бывший помощник генерального секретаря НАТО по операциям Том Гоффус отмечал, что Украина фактически создала сеть акустического контроля над всей территорией страны на высотах до одного километра.

По его оценке, стоимость такой системы составляет менее 54 миллионов долларов.

"Это просто невероятно, что они смогли это сделать", — заявил Гоффус.

Европа признает собственное отставание

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс ранее предупреждал, что европейские страны пока не располагают достаточными возможностями для эффективного обнаружения дронов.

По его словам, имеющиеся радары хорошо обнаруживают самолеты и ракеты, но значительно хуже справляются с небольшими беспилотниками, летящими на низких высотах.

Именно поэтому проект так называемой "стены дронов" на восточной границе Европейского Союза должен учитывать украинский опыт и использовать сети из тысяч датчиков, аналогичные тем, которые уже применяет Украина.

Страны Балтии, граничащие с Россией и являющиеся членами НАТО, уже объявили о закупке акустических систем обнаружения дронов или работают над их внедрением.

Правительства этих государств прямо ссылаются на уроки войны в Украине и признают эффективность украинской модели защиты воздушного пространства.

По мнению экспертов, будущие системы противовоздушной обороны будут сочетать в себе высокотехнологичные радары, ракетные комплексы и недорогие сети датчиков. Именно такой подход сегодня демонстрирует Украина, опыт которой все более внимательно изучают страны НАТО и Европейского союза.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская deftech-компания SkyFall, известная производством тяжелых бомбардировщиков Vampire и перехватчиков P1-Sun,представила новое поколение дронов-перехватчиков P1-Sun Long, оснащенных искусственным интеллектом. На сегодняшний день P1-Sun Long способен самостоятельно обнаружить воздушную цель на расстоянии до 800 метров, автоматически захватить её, догнать и уничтожить.

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