Лондон в условиях политического кризиса: какие риски для Украины несет отставка премьер-министра Британии Стармера и кто придет вместо него. Интервью с Леоновым

Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера имеет важное значение не только для самой британской политики, но и для всей европейской системы безопасности. Она произошла в момент, когда союзники Украины пытаются активизировать новый этап военной помощи, усилить санкционное давление на Россию и выработать долгосрочную стратегию сдерживания Кремля с привлечением США. Именно поэтому любые политические неурядицы в Лондоне автоматически становятся фактором международной безопасности.

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Великобритания после начала полномасштабного вторжения России является одним из самых активных союзников Украины, часто выступая инициатором решений, которые впоследствии поддерживали другие западные государства. Теперь же страна рискует на время переключиться на собственные политические процессы, борьбу за новое лидерство и решение внутренних экономических и социальных проблем. Тот факт, что вероятный преемник Стармера на посту премьера станет седьмым лидером Великобритании за десятилетие и пятым с 2022 года, свидетельствует о реальных внутренних проблемах.

В то же время, говорить о кардинальном пересмотре политики Лондона в отношении России пока нет оснований. Жесткое сдерживание Кремля давно стало частью британской государственной стратегии, которую поддерживают как лейбористы, так и консерваторы. Для Украины главная опасность заключается в потере политического темпа. Любая смена власти почти всегда сопровождается задержками в принятии стратегических решений, пересмотром приоритетов нового правительства и сосредоточением политического внимания на внутренней повестке дня. В нынешних условиях даже несколько недель или месяцев паузы могут повлиять на скорость принятия решений о военной помощи, санкциях или новых международных инициативах в поддержку Украины.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

– Кир Стармер подал в отставку. Начнем с того, почему так произошло. И, во-вторых, за последние 10 лет следующий премьер-министр станет уже седьмым на этом посту, что явно указывает на внутриполитические проблемы.

– Мне кажется, что главное – это проблемы с экономикой, и особенно с мигрантами, которые обострились в Великобритании в последнее время. Это, в первую очередь, выступления в Ольстере, где пытались убить местного жителя, и скандал уже на самом острове, где фактически умер британец, которому полиция не оказала помощи. Это стало последней каплей, ведь об отставке Кира Стармера говорили совершенно уверенно еще в прошлом месяце. Главная проблема Стармера заключается не только в падении рейтингов, но и в постепенной потере поддержки внутри своей политической команды. Отставки представителей правительства и публичная критика премьер-министра со стороны влиятельных фигур демонстрируют наличие глубоких разногласий по вопросам обороны, экономики и социальной политики. Для британской политической системы подобные сигналы имеют особое значение, поскольку стабильность кабинета во многом определяется способностью лидера сохранять контроль над парламентской фракцией.

Важный момент – сокрушительное поражение лейбористов на местных выборах в Великобритании. В целом старые партии потерпели поражение от ультрапопулистов. Эта турбулентность, в том числе вокруг премьер-министров, вызвана тем, что старые партии не могут дать четкий ответ гражданам на те новые проблемы и вызовы, которые стоят перед государством. На этом фоне растут и ультраправые партии – такие как Reform UK Фараджа. И я думаю, что это попытка найти ответ на эти проблемы.

– Вопрос в другом – кто станет преемником? Главным претендентом на замену Стармеру называют Энди Бернема – бывшего мэра Большого Манчестера, влиятельного парламентария-лейбориста. Он также занимает твёрдую позицию в поддержку Украины, выступает за непрерывную помощь и призвал оказывать максимальное давление на Россию.

– Энди Бернем – очень интересная фигура. The Guardian уже написала, что, скорее всего, именно он станет новым лидером партии и, очевидно, новым премьером. Чтобы стать лидером партии и возможным преемником, он уже имеет хорошие позиции. Так вот, что интересно: он был мэром Манчестера, и до его прихода город был, мягко говоря, не очень комфортным для жизни. Он существенно улучшил ситуацию и завоевал серьезную популярность среди горожан. Но главное то, как он сейчас выходит на политическую арену. Он победил в этом округе. То есть фактически уже продемонстрировал, что может соперничать на равных с новой ультраправой угрозой.

Как это отразится на вопросе руководства партией – это, опять же, личный вызов для него. Но, возможно, сейчас Великобритания получит лейбориста, который будет столь же популярен, как в свое время Тони Блэр. Он не просто был достаточно успешным премьером Великобритании – он реформировал и Лейбористскую партию, что позволило ей достаточно успешно бороться за власть и фактически внедрить определенные изменения и реформы в самом Королевстве. И будем надеяться, что новая фигура тоже окажется достаточно успешной. Ведь, очевидно, на данный момент, когда мы говорим о кандидатах, мы видим, что и Лейбористская партия, и Консервативная партия являются сторонниками Украины. Фактически Великобритания – это страна, которая, возможно, больше всех привержена союзу с Украиной, наряду с Канадой. Но Канада не обладает такими возможностями для военной и экономической поддержки Украины, как Великобритания. Поэтому, очевидно, это чрезвычайно важный союзник для Украины, потеря которого была бы очень проблематичной и существенной для нашей страны.

– Конечно, поддержка Украины в Великобритании почти не зависит от личности премьер-министра. Это устойчивый межпартийный консенсус, который разделяют как лейбористы, так и консерваторы, а позиция лично Энди Бернема в отношении российской агрессии и помощи Украине является последовательно проукраинской. То есть кардинальных изменений в курсе Лондона по этим направлениям не ожидается?

– Кир Стармер привнес системность в политику Великобритании в отношении Украины. Это и создание совместно с Францией коалиции желающих. Есть еще ряд вопросов, о которых сейчас говорят, например, о возможном размещении военных в Украине. То есть Кир Стармер действительно меньше говорил, было гораздо меньше эмоций, но он занимался системными вещами. В том числе для того, чтобы собрать эту коалицию поддержки Украины и придать ей опору, чтобы она реально заработала. Ведь фактически на пятом году войны очевидно, что одними эмоциями уже ничего не решишь. И финансовая помощь Украине, и, например, последние сообщения о разработке дальнобойной ракеты, которая может быть передана Украине, также британская разработка. Это тоже, по сути, идеи и работа Кира Стармера на перспективу.

Позиция Энди Бернема в вопросах безопасности не претерпит кардинального изменения курса. Он также считает российский экспансионизм прямой угрозой для Великобритании и Европы, выступает за продолжение всесторонней поддержки Украины и критикует любые попытки политического сближения с Кремлем. Поэтому курс Стармера, Сунака и Джонсона будет продолжен. Во-первых, это партийный консенсус. Я не припомню, чтобы в Лейбористской или Консервативной партиях было хоть какое-то крыло или хотя бы отдельные влиятельные представители, которые бы говорили, что нужно заниматься исключительно своими делами и не поддерживать Украину. И здесь есть ещё один важный момент – британское общество также полностью поддерживает Украину и украинскую борьбу. И очевидно, что этот консенсус элит и общества будет подталкивать, как минимум, традиционные партии к сохранению этого курса.

Давайте будем честными: на данный момент, со стратегической точки зрения, для Великобритании поддержка Украины – это возможность фактически вернуть себе роль страны, задающей тон на европейском континенте. После Брексита это положение пошатнулось. Великобритания утратила возможность напрямую влиять на дела в Европейском союзе, были и экономические проблемы. Но сейчас уже обсуждается вопрос о включении Великобритании в общее оборонное пространство Европейского союза. К нему также хотят присоединить Норвегию. Это довольно интересный момент, где Великобритания может стать, как минимум, военным лидером. И здесь, кстати, есть ещё определённое, как мне кажется, не до конца раскрытое соперничество с Францией. Например, сейчас активно обсуждается возможность создания ядерного щита для Европы. На данный момент он рассматривается на базе французских ядерных сил. Но если, например, Франция и Великобритания объединят свои усилия, а европейские страны будут финансировать усиление ядерной составляющей как средства сдерживания России, то, я думаю, британцы выиграют от этого на все сто, а то и на двести процентов.

– Любая смена правительства или борьба за лидерство почти всегда замедляет принятие стратегических решений. Даже если следующий премьер сохранит курс на поддержку Украины, процесс передачи власти может отложить утверждение новых пакетов помощи, оборонных программ и международных инициатив, а для Украины даже несколько недель задержки могут иметь значение в условиях активной войны. Существует ли угроза того, что мы, по крайней мере временно, можем утратить внимание одного из ключевых союзников?

– Я не думаю, что процессы затормозятся, ведь всё-таки речь идёт об изменениях в рамках одной партии, и общие политические рамки должны быть сохранены. Я думаю, что пример отставки правительства Джонсона и последующих консервативных правительств показал, что не было ни серьезной паузы, ни сокращения поддержки Украины. Более того, каждый новый премьер фактически вновь акцентировал внимание на Украине. Один из первых визитов новых британских премьеров, в том числе и господина Стармера, состоялся именно в Украину, где подтверждалась неизменность британской поддержки. И, очевидно, когда новоназначенный премьер приезжает в Киев, это как раз возобновляет общее внимание политиков к процессам, происходящим в нашей стране.

Поэтому я думаю, что здесь нам, в принципе, не стоит волноваться. Будем надеяться, что все останется так, как и раньше. А возможно, как успешный политик, Бернем предложит еще какие-то интересные идеи для поддержки Украины и в целом для построения новой суверенной Европы.

– Насколько Великобритания может столкнуться с серьезными внутренними политическими проблемами, учитывая усиление партии Фараджа? Лидер британских ультраправых уже призвал провести всеобщие выборы в кратчайшие сроки.

– На мой взгляд, у Фараджа будут максимальные шансы на победу на следующих парламентских выборах. Особенно если новый премьер тоже продержится на посту недолго, как и его предшественник. Тогда придется либо назначать нового премьера, либо проводить досрочные выборы, как это уже было при правительстве консерваторов. Поэтому будем надеяться, что не все так трагично в Великобритании. Но, безусловно, последние местные выборы стали очень тревожным сигналом, ведь ультраправые фактически одержали победу, а и консерваторы, и лейбористы понесли очень серьёзные потери. Это говорит о том, что нужно работать и ни в коем случае нельзя игнорировать проблемы, которые накапливались годами. В том числе и проблемы миграции. Как бы там ни было, власти должны давать ответы гражданам, которые задают эти вопросы. И, конечно, будем надеяться, что Бернем станет премьером и у него всё получится.

– Если говорить о России, Кремль будет активно использовать политическую нестабильность в Великобритании?

– Безусловно. Россия очень последовательна и практически всегда использует такие кампании. На данный момент, я думаю, что это не будет столь прямое участие российской пропаганды, поскольку речь идет лишь о смене премьера и членов правительства в рамках правящей партии. Но поднять шумиху о том, что новое правительство должно сосредоточиться исключительно на внутренних вопросах страны, они, безусловно, будут пытаться. Я убежден, что и в успехах ультраправых есть рука Москвы, в том смысле, что она очень активно участвует в расшатывании внутренней ситуации.

Давайте вспомним – уже есть фактически официальные данные, которые стали известны через несколько лет после Брексита, о том, что Россия очень активно участвовала в этом процессе и поддерживала выход Великобритании из Европейского Союза. Так же можно вспомнить референдум в Каталонии, недавние выборы в Румынии, выборы в Венгрии и многие другие примеры. Я убежден, что они подливают масла в огонь и в нашей ситуации, в частности вокруг Польши. Поэтому, очевидно, это проблема, которая будет постоянной и системной. И важно давать на неё ответ не только риторический – мол, не обращать внимания на пропаганду или просто её ограничивать. Нужно разрабатывать системные подходы, чтобы максимально уменьшить это влияние.