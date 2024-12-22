Сдали нервы. Фьюри устроил демарш после поражения от Усика. Видео

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) отказался от общения с прессой после реванша с Александром Усиком (24-0, 14 КО). После разгромного поражения британец демонстративно покинул ринг, проигнорировав традиционные послематчевые интервью.

Видео дня

Такое поведение вызвало вопросы у болельщиков и экспертов, ожидавших хотя бы короткого комментария от Фьюри.

Видео с момента ухода Тайсона быстро распространилось в сети. На кадрах видно, как разочарованный боксер направляется к раздевалке, не дождавшись своей очереди у микрофона.

Фанаты восприняли поступок Фьюри как демонстрацию слабости и неспособности достойно принять поражение. В то же время, его поклонники призывали не осуждать спортсмена, считая, что он просто был подавлен результатом боя.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки.

Также в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

Стоит отметить, что после оглашения победителя, Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Комментируя свой успех украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

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