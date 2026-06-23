"Это мероприятие премьера Туска": в МИД объяснили, почему Навроцкого не пригласили на Конференцию с восстановления Украины

На Международную конференцию по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2026), которая состоится 25–26 июня в польском Гданьске, действительно не был приглашен президент РП Кароль Навроцкий. Это связано с тем, что организацией мероприятия занимается премьер-министр Польши Дональд Туск и его команда.

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Эту ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. В эфире телемарафона он признал, что конференция будет проходить в не слишком благоприятных условиях из-за конфликта Варшавы с Киевом.

Тихий сообщил, что Навроцкий жаловался президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с отсутствием приглашения на Ukraine Recovery Conference.

"Это мероприятие премьера Дональда Туска. То есть здесь мы снова видим ту политическую составляющую, которая сегодня существует в Польше", – отметил дипломат.

Отдельно пресс-секретарь МИД сообщил, что конференция этого года пройдет с акцентом на безопасность и оборону. Речь пойдет не просто о выделении средств и кредитов на восстановление, а о том, как защищать Украину, чтобы восстанавливать нужно было меньше объектов.

Как писал OBOZ.UA:

– В канцелярии Кароля Навроцкого 22 июня подтвердили, что глава государства не примет участия в Конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Кстати, пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка также объяснил отсутствие приглашения для президента форматом самого мероприятия.

– Навроцкий ранее заявлял, что поддерживает европейские устремления Киева, но считает вступление Украины в Европейский Союз "угрозой" для польского аграрного сектора. Он подчеркнул, что как глава государства будет в первую очередь защищать интересы польских граждан.

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