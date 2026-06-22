Аргентина с двойным рекордом Месси вышла в плей-офф ЧМ-2026. Видео

Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Австрии во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года в США, Мексике и Канаде. Действующие победители первенства планеты добыли вторую подряд "сухую" победу и оформили путевку в плей-офф турнира – 2:0.

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Героем встречи, как и в поединке против Алжира, стал легендарный Лионель Месси. Игра для него началась неудачно, когда в самом начале первого тайма форвард американского "Интера" не сумел реализовать пенальти и установил антирекорд футбольных мундиалей.

Однако через полчаса "десятка" аргентинцев в касание замкнул прострел с левого фланга и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Для Лионеля этот гол стал 17-м в карьере на ЧМ и он обошел немца Мирослава Клозе.

Во втором тайме Австрия пыталась отыграться, однако не сумела создать реальных голевых моментов. А на 90+5-й минуте Месси обновил бомбардирский рекорд: после контратаки он со второй попытки сумел пробить вратаря и защитников австрийцев.

Таким образом, "небесно-голубые" досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2026 и на 99% выиграли группу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Аргентине установили самую большую в мире статую легендарному Лионелю Месси.

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