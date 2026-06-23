Что меня поражает в польской антиукраинской риторике сегодня?

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И Навроцкий, и другие ораторы утверждают о преступлениях УПА на польской земле. Волынь никогда не была польской землей. Галицко-Волынское княжество – это уже бесспорная история украинцев, там уже нет Руси, которая словно тот Рим.

Польша оккупировала Волынь после того, как Пилсудский договорился с советскими за спиной своего союзника Петлюры. Этот договор Запад признал лишь через несколько лет с условием, что Пилсудский будет уважать права национальных меньшинств. И он не сдержал слова.

Поляки любят кричать о четвёртом разделе Польши в результате пакта Риббентропа-Молотова. А разве Пилсудский с СССР не разделил Украину и Беларусь? Тоже разделил. Да ещё и так, что даже в начале 1990-х поляки утверждали, что Польша – моноэтническое государство. Вот уровень наглости! И этих наглых приняли в ЕС!

Критерии ЕС очень странные: главное, чтобы ЛГБТ+ имели все права, а на национальные права ЕС не особо обращает внимания. И об этом нужно четко говорить.

Никто в волынские села не завозил поляков на телегах. Да, польским поселенцам товарищ Пилсудский раздавал лучшие украинские земли, но этих поселенцев не было 100 тысяч, которых, по устным свидетельствам, якобы убили украинцы. Полянизация – это превращение украинцев в поляков, ведь украинцев поляки называли русскими свиньями, которыми быть было просто неприлично. В селах среди украинцев были такие замечательные люди, которые не хотели считаться свиньями, ходили в костёл и становились поляками – поляки несли нам свет цивилизации, например, польскую школу, в которой украинские дети называли себя маленькими поляками.

УПА же считала новообращенных католиков врагами. Часто всё это происходило внутри одной семьи. Бывало и так, что украинец не мог купить землю, пока не станет католиком. Отвратительно, что польское общество до сих пор считает Волынь польской землёй. Еще удивляются Путину, хотя на самом деле ничем от него не отличаются: у того Крым наш, у поляков – Волынь наша.

Конечно, во Львове и в городах жили поляки, а не только полонизированные украинцы, но в селах проживали все-таки полонизированные украинцы. И наши прекрасные историки умалчивают об этой полонизации. А зачем об этом писать, если нужно взаимопонимание между народами? Вот и получилось теперь взаимопонимание. Ещё чуть-чуть – поляки дойдут до гайдамаков.

Тогда Умань станет Польшей, а затем и Киев. И зачем это полякам, если у них полный демографический кризис? Я здесь прочитала, что вскоре уже не только будут однополые браки, но и браки между человеком и джипити-чатом.

УЖАСНЫЙ ПОПУЛИЗМ! Видимо, официальные браки будут заключаться также с джипити-чатами, в конституцию это запишут ради равенства прав. А детей супружеским парам с джипити-чатами будут рожать суррогатные матери, которые просто будут зарабатывать этим деньги.

Какое отвратительное и бесчеловечное будущее. Матерей вообще превратили в расходный материал. Бедные матери.