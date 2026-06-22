УкраїнськаУКР
русскийРУС

Народный депутат от «Слуги народа», вероятно, живет в незадекларированном поместье стоимостью в миллион долларов: расследование

Надежда Данищук
Личные финансы
4 минуты
507
Дом Медяника расположен в элитном коттеджном поселке «Хутор Ясный» в Ходосовке
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Народный депутат от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник, по всей видимости, проживает в элитном особняке стоимостью около одного миллиона долларов, который не указан в его декларациях. Журналисты установили, что недвижимость формально оформлена на женщину, которую связывают с семьей политика и называют няней его жены.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. Расследователи утверждают, что с помощью наблюдения зафиксировали регулярные выезды семейного автомобиля Медяников именно с территории этого поместья, а не из квартиры, которую семья официально декларирует как жилье в коттеджном городке.

От скромного депутата к элитной недвижимости

Журналисты напоминают, что после избрания в Верховную Раду в 2019 году Вячеслав Медяник позиционировал себя как довольно скромного депутата и заявлял, что проживает в отеле, а расходы на жилье компенсирует государство. В первой декларации он указал дом в Днепре, земельный участок, автомобиль Porsche Cayenne и BMW своей супруги.

Впоследствии в декларациях появились дополнительные квартиры в Днепре, а деловая активность членов семьи начала стремительно расти. По данным журналистов, предпринимательская деятельность супруги нардепа за годы его работы в парламенте принесла более 36 миллионов гривен дохода.

Квартира на дочь и поместье по соседству

В сентябре 2024 года в коттеджном городке "Хутор Ясный" в Ходосовке под Киевом на имя малолетней дочери Медяника Ульяны оформили квартиру площадью около 100 квадратных метров. На тот момент девочке было примерно 6 лет.

Именно эту недвижимость семья использует в качестве объяснения своего пребывания в элитном комплексе.

Коттеджный поселок «Хутор Ясный» в Ходосовке под Киевом
Квартиру площадью около 100 квадратных метров в этом коттеджном поселке оформили на имя малолетней дочери Медяника Ульяны.

Однако журналисты обратили внимание, что автомобиль Porsche, принадлежащий супруге народного депутата, регулярно выезжал не из клубного дома с квартирами, а из отдельного большого коттеджа на территории поселка.

Коттедж, откуда регулярно выезжает Porsche, принадлежащий супруге народного депутата
Porsche жены Медяника возле элитного дома

Дом за миллион долларов

По оценкам журналистов, речь идет об особняке площадью около 370 квадратных метров с пятью комнатами, гаражом на две машины, бассейном, зоной отдыха и земельным участком площадью 16 соток.

Аналогичные дома в этом районе продаются по цене от 800 тысяч до 1 миллиона долларов. Именно поэтому следователи оценили стоимость недвижимости примерно в один миллион долларов.

Владелицей дома оказалась женщина из окружения семьи

Согласно данным, полученным журналистами, в 2021 году владелицей поместья стала жительница Днепра Неля Коваленко. До этого она не была известной бизнесвумен, не руководила компаниями и не вела предпринимательскую деятельность. Лишь незадолго до приобретения недвижимости её включили в состав соучредителей компании "Антар Плюс", первым соучредителем которой был сам Вячеслав Медяник.

Неля Коваленко

Получается, что народный депутат поселился в доме женщины, на которую в итоге оформили его фирму. Однако дальше будет еще интереснее.

Народный депутат от «Слуги народа», вероятно, живет в незадекларированном поместье стоимостью в миллион долларов: расследование

Журналисты также проанализировали, как эта женщина указана в телефонных контактах других людей. В разных записных книжках её называли "няней Инны Медяник", домработницей или уборщицей. Именно это и послужило основанием для предположения, что дорогой дом могли оформить на человека из ближайшего окружения семьи депутата.

С помощью видеонаблюдения было зафиксировано, как семейный автомобиль Медяников регулярно выезжает именно с территории "дома няни", а не из задекларированной квартиры.

Что ответил сам Медяник

Во время общения с журналистами Вячеслав Медяник заявил, что семья проживает в квартире в "Хуторе Ясном". В то же время он подтвердил, что знаком с владельцами дома, возле которого регулярно фиксировали автомобиль его жены.

Политик пояснил, что иногда оставляет там машину из соображений безопасности в связи с угрозой ракетных ударов, а сам дом принадлежит людям, с которыми его семья поддерживает дружеские отношения.

Журналисты усомнились в этом объяснении, поскольку зафиксированные ими выезды происходили в период, когда воздушных тревог и сообщений о возможных атаках не было.

Как сообщал OBOZ.UA, Медяник известен тем, что в 2019 году Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила против него дело из-за переписки, в которой он обсуждал, как решить вопрос с прокурорами. А в феврале 2024 года он написал заявление о досрочном сложении мандата народного депутата по состоянию здоровья. Однако до "увольнения" дело не дошло — и в июле 2025 года Медяник проголосовал за законопроект №12414, который фактически отменял независимость НАБУ и САП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинадепутатПартия Слуга народанедвижимостьдекларациярасследованиеВячеслав Медяник
Редакционная политика