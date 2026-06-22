Народный депутат от «Слуги народа», вероятно, живет в незадекларированном поместье стоимостью в миллион долларов: расследование

Народный депутат от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник, по всей видимости, проживает в элитном особняке стоимостью около одного миллиона долларов, который не указан в его декларациях. Журналисты установили, что недвижимость формально оформлена на женщину, которую связывают с семьей политика и называют няней его жены.

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Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. Расследователи утверждают, что с помощью наблюдения зафиксировали регулярные выезды семейного автомобиля Медяников именно с территории этого поместья, а не из квартиры, которую семья официально декларирует как жилье в коттеджном городке.

От скромного депутата к элитной недвижимости

Журналисты напоминают, что после избрания в Верховную Раду в 2019 году Вячеслав Медяник позиционировал себя как довольно скромного депутата и заявлял, что проживает в отеле, а расходы на жилье компенсирует государство. В первой декларации он указал дом в Днепре, земельный участок, автомобиль Porsche Cayenne и BMW своей супруги.

Впоследствии в декларациях появились дополнительные квартиры в Днепре, а деловая активность членов семьи начала стремительно расти. По данным журналистов, предпринимательская деятельность супруги нардепа за годы его работы в парламенте принесла более 36 миллионов гривен дохода.

Квартира на дочь и поместье по соседству

В сентябре 2024 года в коттеджном городке "Хутор Ясный" в Ходосовке под Киевом на имя малолетней дочери Медяника Ульяны оформили квартиру площадью около 100 квадратных метров. На тот момент девочке было примерно 6 лет.

Именно эту недвижимость семья использует в качестве объяснения своего пребывания в элитном комплексе.

Однако журналисты обратили внимание, что автомобиль Porsche, принадлежащий супруге народного депутата, регулярно выезжал не из клубного дома с квартирами, а из отдельного большого коттеджа на территории поселка.

Дом за миллион долларов

По оценкам журналистов, речь идет об особняке площадью около 370 квадратных метров с пятью комнатами, гаражом на две машины, бассейном, зоной отдыха и земельным участком площадью 16 соток.

Аналогичные дома в этом районе продаются по цене от 800 тысяч до 1 миллиона долларов. Именно поэтому следователи оценили стоимость недвижимости примерно в один миллион долларов.

Владелицей дома оказалась женщина из окружения семьи

Согласно данным, полученным журналистами, в 2021 году владелицей поместья стала жительница Днепра Неля Коваленко. До этого она не была известной бизнесвумен, не руководила компаниями и не вела предпринимательскую деятельность. Лишь незадолго до приобретения недвижимости её включили в состав соучредителей компании "Антар Плюс", первым соучредителем которой был сам Вячеслав Медяник.

Получается, что народный депутат поселился в доме женщины, на которую в итоге оформили его фирму. Однако дальше будет еще интереснее.

Журналисты также проанализировали, как эта женщина указана в телефонных контактах других людей. В разных записных книжках её называли "няней Инны Медяник", домработницей или уборщицей. Именно это и послужило основанием для предположения, что дорогой дом могли оформить на человека из ближайшего окружения семьи депутата.

С помощью видеонаблюдения было зафиксировано, как семейный автомобиль Медяников регулярно выезжает именно с территории "дома няни", а не из задекларированной квартиры.

Что ответил сам Медяник

Во время общения с журналистами Вячеслав Медяник заявил, что семья проживает в квартире в "Хуторе Ясном". В то же время он подтвердил, что знаком с владельцами дома, возле которого регулярно фиксировали автомобиль его жены.

Политик пояснил, что иногда оставляет там машину из соображений безопасности в связи с угрозой ракетных ударов, а сам дом принадлежит людям, с которыми его семья поддерживает дружеские отношения.

Журналисты усомнились в этом объяснении, поскольку зафиксированные ими выезды происходили в период, когда воздушных тревог и сообщений о возможных атаках не было.

Как сообщал OBOZ.UA, Медяник известен тем, что в 2019 году Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила против него дело из-за переписки, в которой он обсуждал, как решить вопрос с прокурорами. А в феврале 2024 года он написал заявление о досрочном сложении мандата народного депутата по состоянию здоровья. Однако до "увольнения" дело не дошло — и в июле 2025 года Медяник проголосовал за законопроект №12414, который фактически отменял независимость НАБУ и САП.

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