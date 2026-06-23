Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Киев продолжает демонстрировать готовность к прямым переговорам с Россией ради "справедливого и длительного мира". По его словам, как и прежне, приемлемой отправной точкой в дипломатии Украина считает прекращение огня вдоль линии фронта.

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Дипломат подчеркнул, что мир по линии фронта уже является большим компромиссом со стороны Украины. Об этом Мельник заявил на заседании Совета Безопасности ООН, передает "Укринформ".

Переговоры Украины с Россией

Мельник подчеркнул, что Украина готова к прямым переговорам с Москвой и на сегодняшний день все еще предлагает прекращение огня по линии фронта. По словам дипломата, за последний месяц Украина существенно изменила динамику войны, и теперь российские военные пропагандисты открыто признают, что Москва не может выиграть эту войну.

Также постоянный представитель Украины при ООН отметил, что последствия войны, развязанной диктатором РФ Путиным, с каждым днем все пагубнее влияют на жизнь россиян.

В частности, Мельник рассказал, что почти 40% российских нефтеперерабатывающих заводов уже повреждены, и больше не поддерживают российскую военную машину. Мельник также заявил, что последние события продемонстрировали проблемы российской противовоздушной обороны.

Призывы к прекращению огня

В очередной раз Мельник напомнил своим коллегам в ООН, что Киева неоднократно призывал Совет Безопасности ООН принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Также он подчеркнул, что Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и длительного мира в соответствии с Уставом ООН.

При этом дипломат намекнул, что Киев может отказаться от этой линии. Мельник отметил, что Украина, вполне вероятно, пересмотри свою позицию насчет переговоров и призвал Россию вывести свои войска из оккупированных ею территорий.

"Но наше терпение не безгранично. Не могу исключать, что Украина может откалибровать и изменить свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже большой компромиссю. Вы никогда не сможете удержать оккупированные земли. Никогда. Поэтому убирайтесь из Украины как можно скорее, пока не стало слишком поздно", – заявил Мельник.

Напомним, Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину и ее народ в защите своего суверенитета перед лицом российской агрессии. Там считают, что время не на стороне России, поэтому ей следует пойти на соглашение с Киевом.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неожиданно признал, что на поле боя "Украина справляется довольно хорошо". Трамп подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны "найти общий язык" и сесть за стол переговоров.

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