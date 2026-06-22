Поскольку я являюсь действующим военнослужащим и не имею права давать политические оценки тем или иным событиям, однако, учитывая значительный резонанс, всё же вынужден отреагировать на нарастающую истерию вокруг "белого орла" серией исторических статей о зверствах польской армии крайовой против мирного украинского населения. Это часто замалчиваемая и неизвестная многим украинцам страница нашей трагической истории.

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Находясь в больнице и, соответственно, имея время на анализ и поиски, я наткнулся во многих авторитетных источниках на фотографию сожженного поляками села Сагринь, где в 1944 году армией крайовой было уничтожено более 1000 мирных украинцев.

Каково же было мое удивление, когда именно эту фотографию я увидел сегодня в эфире польского информационного телеканала Polsat News polsatnews.pl, но уже с комментарием, что это якобы фотодоказательство того, как "УПА мордувало поляков".

К сожалению, это уже далеко не первый случай, когда польские реакционные круги прибегают к откровенной лжи и манипуляциям. Все мы хорошо помним печально известную фотографию задушенных детей, убийство которых много лет поляки, и особенно московиты, цинично приписывали украинцам. Хотя правда совсем другая: своих детей в 1923 году в приступе безумия задушила польская цыганка Марианна Долинская.

История требует правды, а не фальсификаций и лжи. Временные политические дивиденды, попытки спекулировать на трагедиях прошлого и страх, что Украина после победы над московитами станет мощным геополитическим игроком в Восточной Европе, не стоят того, чтобы разрушить отношения между нашими народами на десятилетия вперед. Особенно перед угрозой извечного общего врага – рашистов.

Призываю к уважению и исторической честности!

москва падет!

Слава Украине!