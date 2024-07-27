Сборная Украины по футболу добыла драматичную победу на ОИ-2024, забив гол на 8-й добавленной минуте. Видео

Олимпийская сборная Украины по футболу, собранная из игроков не старше 23 года, на последних секундах вырвала победу над командой Марокко. Поединок 2-го тура в группе B на Играх-2024 завершился со счетом 2:1.

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С первых минут на поле шла позиционная борьба в центре поля, где обе команды пытались завладеть контролем мяча. Несколько раз Украина огрызнулась опасными моментами, однако удачно сыграл марокканский голкипер.

Наши соотечественники очень много свободы давали атакующим игрокам соперника, что приводило к большому количеству борьбы на подступах к штрафной площадке.

На 22-й минуте Мартынюк вытянул на себя соперника, отдал на Брагару, тот роскошно раскачал защитника и выдал в центр на Криськва. Футболист "Шахтера" в касание с 11-метровой отметки открыл счет – 1:0.

Хлань на 30-1 минуте головой должен был делать счет 2:0, но великолепно сыграл вратарь.

Второй тайм начался с атак сборной Марокко. Африканцы пытались использовать высокий прессинг и бить по нашим воротам с любых позиций. Украина практически всем составом ушли в оборону, изредка убегая в контратаки.

Подопечные Руслана Ротаня стали все больше и большее допускать ошибок. Марокко доминировало и раз за разом создавала реальные угрозы воротам Фесюна.

На 63-й минуте случилась катастрофа. Вертикальная разрезающая передача нашла Суфьяна Рахими и нападающего "Аль-Айна" сбил Владимир Салюк. Арбитр из Гондураса Саид Мартинес сперва показал хавбеку "Черноморца" желтую карточку, но после подсказки VAR пересмотрел эпизод и удалил украинца.

Наказание точно исполнил все тот же Рахими.

Развязка наступила на 8-й добавленной минуте, когда после выхода в контратаку украинцы забили победный гол.

Украина U-23 – Марокко U-23 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 22 Крыськив, 1:1 – 64, пенальти Рахими, 2:1 – 90+8 Краснопир.

Украина U-23 – Фесюн, Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк (Сыч, 74), Хлань, Брагару (Очеретько, 65), Рубчинский, Михайленко (Федор, 78), Крыськив (Таловеров, 65), Сикан (Краснопир, 65).

Марокко U-23 – Мохамеди, Хакими, Букамир (Кешта, 74), Эль-Аззузи (Накаш, 87), Эль-Уахди, Бен-Сегир (Ахомаш, 87), Таргаллин, Эль-Ханнус, Ричардсон, Эззальзули, Рахими (Маухуб, 87).

Предупреждения: Сикан (34), Ричардсон (37), Хлань (52), Хакими (71), Рубчинский (72), Крупский (79), Ротань (81), Сыч (90).

Удаление: Салюк (63).

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре украинцы сенсационно проиграли сборной Ирака (1:2). В параллельном матче Аргентина обыграла Ирак (3:1), поэтому победа с Марокко оставляет нашей сборной шансы на выход в плей-офф.

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