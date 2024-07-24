Сборная Украины по футболу проиграла Ираку в историческом матче на старте Олимпиады-2024. Видео

Олимпийская сборная Украины по футболу потерпела неожиданное поражение от команды Ирака в 1-м туре на ОИ-2024. Поединок на стадионе "Стад Жоффруа-Гишар" в Сент-Этьене завершился со счетом 1:2. Впервые в истории Украина приняла участие в футбольном турнире Олимпийских игр.

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Пропустив опасный момент в дебюте, когда иракские игроки выбегали 4 в 2 на ворота Фесюна, Украина полностью перехватила инициативу в дальнейшем.

Постоянно перемещались, наши соотечественники постоянно искали свободные зоны на поле, чтобы вскрыть плотную оборону иракцев. Соперник всем составом ушел в защиту, вынуждая подолгу разыгрывать мяч на подступах к штрафной, однако без серьезного продвижения.

Ирак даже не пытался убежать в контрнападение, из-за чего первые 45 минут превратились в практически одну постоянную атаку наших футболистов.

Украина переигрывала соперника по всем статистическим показателям, однако воплотить это преимущество в голы в первом тайме так и не смогла.

После перерыва "желто-синие" смогли распечатать ворота иракцев. После подачи штрафного бил Батагов, голкипер смог среагировать, мяч отскочил на Рыбчинского, который не оставил шансов иракскому вратарю.

Победный счет держался 4 минуты. Футболисты сборной Ирака едва ли в первой своей атаке заработали пенальти. Максим Таловеров для чего то положил руки на спину соперника в своей штрафной. Иракский игрок как от катапульты отлетел в сторону, дав арбитру из Судана повод свистнуть нарушение правил.

11-метровый точно реализовал Айман Хуссейн, переиграв Кирилла Фесюна.

Этот эпизод психологически прибил украинцев, которые никак не могли прийти в себя и вернуться к той динамике, которую демонстрировали весь первый тайм.

На 75-й минуте вышедший на замену Али Джассим шокировал украинских болельщиков, забив максимально нелогичный гол.

Ирак U-23 – Украина U-23 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: 0:1 – 53 Рубчинский, 1:1 – 57, пенальти Хуссейн, 2:1 – 75 Али Ясим.

Украина U-23 – Фесюн, Крупский, Таловеров (Салюк, 73), Батагов, Мартынюк, Хлань, Брагару (Сыч, 73), Рубчинский, Михайленко (Федор, 73), Крыськив (Очеретько, 79), Сикан (Краснопир, 80).

Предупреждения: Крыськив (26), Таловеров (56), Брагару (56), Разетим (90+13).

Свой следующий поединок подопечные Руслана Ротаня проведут 27 июля против сборной Марокко. Африканцы в 1-м туре добыли скандальную победу над командой Аргентиной.

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