"Выгляни в окно Кремля": Сибига обратился к Путину после атаки на Москву

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали удары украинских ракеты и дронов по Московской области в ночь на 20 сентября. В дипломатическом ведомстве рассказали, что многие иностранные партнеры "поздравили с Днем горящей Москвы".

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Глава МИД Анрей Сибига в свою очередь обратился к диктатору РФ Владимиру Путину, призывав выглянуть из Кремля, чтобы увидеть последствия свой агрессии против Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Telegram.

Реакция Запада на удары по Москве

Сибига утверждает, что с самого утра у него не прекращаются поздравления после ударов украинских войск по Московской области. Член правительства констатировал, что военный преступник Путин рассчитывал не на такой результат, когда начинал свою захватническую войну против Украины.

"Теперь, когда война пришла домой, россиянам остается винить в этом только Путина. Послание к нему простое: выгляни в окно Кремля, посмотри на пламя над Москвой – и прекрати эту войну", – говорится в заявлении украинского МИД.

Напомним, ночью 20 сентября Московская область РФ подверглась массированной атаке дронов, а также украинских ракет. В результате атаки вспыхнул мощный пожар на складском комплексе в населённом пункте Софьино.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны атаковали порт Каспийск в Дагестане. Там была слышна серия взрывов.

Кроме того, в Ростове был атакован военный аэродром. Известно о поражении самолета Ан-12, двух Ан-26 и еще трех вертолетов противника.

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