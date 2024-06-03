Сборная Украины выстрадала ничью в товарищеском матче с Германией. Видео

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Германии. Товарищеский матч на "Макс-Морлок-Штадион" в Нюрберге завершился со счетом 0:0.

Германия прогнозируемо начала встречу первым номером, подолгу организовывая позиционную атаку. На 4-й минуте серьезно увлекшись нападением, немцы пропустили первую контратаку от украинцев, которую разгонял Мудрик. К сожалению Михаилу не удалось нормально ударить, а на добивании Цыганков пустил мяч выше ворот.

За первые 10 минут это стало первым и единственным выходом игроков сборной Украины за пределы центральной линии. Подавляющее большинство с мячом находились футболисты Бундестим. "Желто-синие" не прессинговали, сосредоточившись на низкой обороне.

Второй контрвыпад случился на 13-й минуте. Мудрик пробежал по флангу, но не смог сделать точную передачу в центр. К 20-й минуте процентное владение контроля мяча выглядело как 76%/24%.

Давление немецкой сборной заметно возросло. Разрезные проникающие передачи между линиями существенно обостряли ситуацию в штрафной Трубина. Украинская команда всеми силами работала исключительно на оборону.

Атаки подопечных Реброва начинались под серьезным давлением и заканчивались в районе центрального круга.

Исполнительное мастерство сборной Германии было заметно выше наших соотечественников, что позволяло хозяева методично накатывать на ворота украинского голкипера "Бенфики".

Первый удар в створ ворот Украина организовала на 38-й минуте. Виктор Цыганков прорвался по правому флангу, отдал в штрафную на Романа Яремчука, где нападающий "Валенсии" одним движением обработал мяч, а вторым пробил в правую девятку. Нойер оказался на месте.

Старт второй половины был зеркальным отображением первой. Вновь Германия устроила настоящий штурм, вынуждая Украину полностью сосредоточиться на оборонных действиях.

На 60-й минуте Максимилиан Байер мог открывать счет. Дебютант сборной Германии, который лишь минуту назад вышел на замену, своим первым же касанием отправил мяч в перекладину.

Спустя три минуты Байер имел второй опасный момент, но надежно сыграл украинский вратарь.

За оставшееся время сборная Украины так и не смогла ничего продемонстрировать в атаке, при том, что соперник нанес 26 ударов. Статистика после 90 минут выглядела очень печально.

Германия – Украина 0:0 (0:0, 0:0)

Германия – Нойер, Та (Кох, 60), Антон, Миттельштедт, Гросс, Гюндоган (Фюрих, 46), Андрих (Павлович, 71), Виртц (Ундав, 46), Киммих, Хавертц (Мюллер, 59), Мусиала (Байер, 59).

Украина – Трубин, Конопля (Тымчик, 80), Сваток, Матвиенко, Забарный, Зинченко, Мудрик (Зубков, 65), Степаненко (Бражко, 64), Шапаренко (Судаков, 73), Цыганков (Ярмоленко, 64), Яремчук (Довбик, 73).

Как сообщал OBOZ.UA, прошлая встреча Украины и Германии прошла также в рамках товарищеской игры и завершилась со счетом 3:3, при этом "желто-синие" по ходу встречи вели 2:1.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!