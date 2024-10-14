Игрока сборной Украины забрали в больницу, но команда сумела вырвать ничью в Чехии

После первой победы в Лиге наций над Грузией Украина во Вроцлаве принимала Чехию, которой проиграла в Праге со счетом 2:3. Чтобы оставаться в борьбе в своей группе, команда Сергея Реброва должна была брать реванш и переигрывать подопечных Ивана Гашека. Тем более, поле на "Тарчинские Арена" выглядело роскошно на фоне города в Познани. Однако чехи давили на "сине-желтых" и первыми открыли счет, а украинцы хоть и бились до конца, вырвали только ничью – 1:1.

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По сравнению с победным поединком против Грузии в старте вышел многолетний лидер "Шахтера" Тарас Степаненко, на позиции "разрушителя" в опорной зоне заменивший дебютанта сборной Ивана Калюжного, выигравшего 11 из 15 единоборств. И это стало самым лучшим показателем во всех матчах национальной команды в 2024 году.

Но с чехами Ребров сделал ставку на опытного Степаненко, доверив ему и капитанскую повязку. Также с первых минут вышел и Артем Довбик, пропустивший предматчевую тренировку.

Но Чехия не собиралась ждать, пока раскачаются футболисты сборной Украины. Гости, не смотря на свой номинальный статус, с первых минут плотно, агрессивно и высоко прессинговали "сине-желтых", не давая им спокойно перейти даже цент поля, не говоря уже о своем штрафном.

А Соучек блокировал автора победного гола с грузинами Михаила Мудрика, который на стартовом отрезке не мог полноценного разогнать атаку своей команды. За исключением момента на 5-й минуте, когда игрок "Челси" выводил на ударную позицию Шапаренко, но тот с девяти метров пробил выше цели.

Поэтому хозяева поля начали срываться на дальние передачи в чужую штрафную, надеясь, что кто-то переправит мяч в сетку ворот. В частности, Довбык.

На 10-й минуте в штрафной Украины начался пожар после мощного удара Шульца, уже огорчавшего нашу сборную. Трубин отбил перед собой, а Забарный ждал, что Анатолий подберет, и не заметил соперника за своей спиной. Хорошо, что тот не смог пробить, и сине-желтые успели вынести снаряд от своих ворот.

Тем временем к нашим воротам начал пристреливаться Черв. И на 18-й минуте достиг своего. После подачи углового Конопля выбил мяч за пределы штрафной, но первым на подбор успел чех. И буквально в одно касание метров с 23-х июня отправил снаряд в пустой угол ворот Трубина, который был закрыт футболистами и не видел направление удара.

Червь забил, но стадион в этот момент больше волновался не из-за пропущенного мяча, а за здоровье Гуцуляка, очень жестко столкнувшегося головами с Соучеком на линии вратарской, и на поле быстро побежали украинские врачи. Казалось, что полузащитник "Полесья" даже потерял сознание, но, к счастью, когда его забирали с поля на носилках, футболист был в сознании.

Вместо Гуцуляка на поле вынужденно вышел Зубков, а Ребров воспользовался паузой, чтобы провести "оперативку" с Судаковым и улучшить действия своей команды в нападении. И на 24-й минуте Мудрик наконец-то начал осознанную и опасную атаку Украины, но по недоразумению никто не смог пробить ни в штрафной, ни за ее пределами.

На 27-й минуте очень хороший контрвыпад разогнал свежий Зубков, наши футболисты протащили мяч в чужую штрафную, но также не смогли выжать такой важный гол. А уже в следующей атаке чешский защитник с помощью руки блокировал мощный удар Судакова, однако судья не стал фиксировать нарушения из-за того, что защитник не успел бы ее убрать.

Надо сказать, что после безжизненного начала команды Реброва где-то из середины тайма игра пошла уже на встречных курсах – от одних ворот к другим. В действиях "сине-желтых" начало отслеживать какое-то мнение, а у владений Коваржа возникало все больше опасных моментов. Однако борьбу в центре поля украинцы визуально проигрывали, а затем снова позволили сопернику включить прессинг.

Правда, был у нас шанс пойти перерыв с ничейным счетом. На 43-й минуте Таловеров и Судаков сумели организовать момент для Мудрика, но футболист "Челси" пробивал с острого угла, вратарь успел правильно занять позицию и забрать мяч.

А на 45+2-й минуте чехи чуть не удвоили преимущество, заставив ахнуть стадион, ведь после суперсейва Трубина Витик сыграл на добивании и переправил мяч в сетку, однако рефери отменил гол из-за офсайда. А при 0:2 было бы совсем грустно, хотя, конечно, не безнадежно.

Как регулярно встречается со сборной Украины, во втором тайме мы увидели уже совсем другую команду. "Сине-желтые" вышли на газон с совсем другим настроением, и на 50-й минуте Конопля, неожиданно оказавшийся на позиции форварда, заставил соперника сыграть рукой в собственной штрафной. И судья уверенно указал на пенальти.

Из-за протестов чехов пришлось обратиться к VAR, но чуда для гостей не произошло. Арбитр оставил наказание. А Довбик очень спокойно развел мяч и вратаря по разным углам – 1:1.

Гол стал настоящим катализатором для "сине-желтых", атаки одна за другой накатывали на ворота гостей. На 69-й минуте в штрафной чехов уже началась паника, ведь они не могли остановить Судакова и Довбика, и гостям пришлось выносить снаряд прямо за пределы поля.

На 77-й минуте крайне опасно огрызнулись чехи, Трубин с первой попытки не сумел зафиксировать мяч, но бросился на него и добрался раньше оппонента.

Украинцы атаковали до самого конца, но поединок закончился мировым, который нас не устраивает.

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