Сборная Украины пропустила 3 гола и проиграла второй матч подряд в Лиге наций. Видео

Сборная Украины по футболу проиграла команде Чехии во 2-м туре дивизиона B Лиги наций УЕФА 2024/2025. Матч на стадионе "Дженерали Арена" в Праге завершился со счетом 3:2.

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Чехия с первых минут захватила инициативу, пытаясь высоко прессинговать украинцев. На 9-й минуте хозяева едва не открыли счет когда после оригинальной передачи пяткой Ярослав Зелены вышел один на один с Трубиным.

Почти сразу свой первый голевой момент получила и "желто-синие", но Ванат не смог обыграть чешского защитника.

Мяч большую часть времени находился на поле сборной Украины, но без ударов в створ. На 16-й минуте чешская команда впервые пробила по воротам, но на месте оказался наш голкипер.

Подопечные Реброва большей частью работал в обороне, атакуя соперника лишь вблизи к своей штрафной. Чехи проходили центр поля вообще без проблем, не встречая никакого сопротивления.

На 21-й минуте Шапаренко ошибся вблизи ворот, подарил мяч Вацлаву Черному, тот сделал прострел на Шульца и полузащитник "Виктория Пльзень" забил первый гол в матче.

Чехи выглядели заметно лучше наших игроков, уверенно атаковали, пользуясь любыми помарками потерянных украинцев, сразу отбирая у них мяч.

На 37-й минуте футболисты сборной Украины сделали первый удар в створ ворот Ковара и этот удар стал результативным. Шапаренко реабилитировался за свой провал, сделав идеальную подачу во вратарскую, где Владислав Ванат головой отправил мяч точно в сетку.

Пропущенный гол никак не отразился на стиле игры чешской команды, которая продолжала давить и под занавес забила второй гол. После подачи в нашу штрафную и серии рикошетов мяч отскочил к Шульцу, который одним движением принял круглый снаряд, а вторым отправил его точно в ворота.

Второй тайм начался с атаку гостей. Украинцы нагружали левый фланг с Мудриком, вынуждая соперника срывать атаки ценой желтых карточек. За первые 10 минут главный арбитр шотландец Джон Битон показал чехам три "горчичника".

У нашей сборной появилась комбинаторная игра, мы старались растягивать оборону оппонентов, используя всю ширину поля.

На 64-й минуте Ванат не реализовал великолепный момент после розыгрыша штрафного.

Спустя несколько минут уже Мудрик упустил верный шанс спасти ничью.

Но вместо гола, Украина получила пенальти в свои ворота после игры рукой Матвиенко.

За 6 минут до окончания основного времени Судаков смог сократить отставание, но большее наши игроки сделать не смогли.

Чехия – Украина 3:2 (2:1, 1:1)

Голы: 1:0 – 21 Шулц, 1:1 – 37 Ванат, 2:1 – 45+2 Шулц, 3:1 – 80, пенальти Соучек, 3:2 – 84 Судаков.

Чехия – Коварж, Зелены, Витик, Цоуфал, Крейчи, Черв (Крал, 89), Соучек, Шулц (Кушей, 81), Провод (Лингр, 65), Черны (Гложек, 66), Хоры (Шик, 81).

Украина – Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко (Малиновский, 79), Зинченко (Пихаленок, 85), Мудрик, Шапаренко (Судаков, 69), Ярмоленко (Цыганков, 69), Ванат (Яремчук, 79).

Предупреждения: Крейчи (48), Витик (48), Черны (54), Соучек (63), Зелены (68), Судаков (70), Яремчук (81).

Напомним, что в 1-м туре сборная Украины проиграла команде Албании (1:2).

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