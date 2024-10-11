Украина в тяжелейшем матче с исчезновением освещения дожала Грузию и одержала первую победу в Лиге наций

Два поражения на старте Лиги наций несколько сенсационно превратили сборную Украины в аутсайдера своей группы, поэтому в матче с Грузией подопечным Сергея Реброва необходимо было набирать очки. В третьем туре в Познани "сине-желтые" встречались с лидерами квартета под руководством француза Вилли Саньоля и сумела прервать свою черную серию, победив благодаря голу Мудрика – 1:0.

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Надо сказать, что после провального начала нынешней Лиги наций статистика Украины во времена Сергея Реброва стала довольно печальной – семь поражений в 14 официальных матчах и всего дважды наши футболисты смогли одержать победу. В свою очередь Грузия, наделавшая шум на Евро-2024, выиграла стартовые поединки в ЛН в Чехии и Албании и выбилась в лидеры группы В1.

Но второй тайм встречи с Чехией (2:3) оставлял надежду, что украинцы постепенно найдут свою игру. Ведь после перерыва в Праге "сине-желтые" показали характер, играли агрессивно, создавали действительно опасные моменты и должны были забивать гораздо больше.

В Познани Ребров, которого много критиковали и на Евро, и с новой силой этой осенью, сумел удивить стартовым составом, выпустив с первых минут дебютанта из Александрии" Ивана Калюжного. 26-летнего полузащитника никто не ожидал в сборной вообще, а здесь - вышел с первых минут. В свою очередь на правый фланг полузащиты Ребров поставил Гуцуляка из житомирского "Полесья", отыгравшего лишь 14 минут с боснийцами в марте, а в центр обороны – Таловерова, дебютировавшего в основе.

Загнанные в угол предварительными результатами украинцы с первых минут пытались давить на своих оппонентов. К тому же, как бы то ни было, они имели статус хозяев арены, которую заполонили их соотечественники и устроили команде Реброва ощутимую поддержку.

И уже на 8-й минуте у Георгия Судакова была возможность осчастливить своих болельщиков, пробивая в дальний угол с 10 метров. Но лидер "Шахтера" не попал в рамку ворот.

На 10-й минуте Довбик заработал для своей команды потенциально опасную штрафную, но пока украинцы готовились к выполнению удара, на арене частично исчез свет. Арбитры даже пошли совещаться с комиссарами УЕФА, игра оказалась под угрозой досрочного прекращения, но грузины посовещались с тренером и по предложению рефери решили продолжить.

В итоге вынужденная пауза продолжалась около 8 минут и должна была быть в пользу Грузии, которая на стартовом отрезке выглядела тусклее соперника и чуть не пропустила быстрый гол. Но украинцы старались не сбавлять темп. Стандарт закончился подачей в штрафную и ударом головой Таловерова, однако мяч перелетел ворота. После чего в следующей атаке хозяева поля пытались нанести дальний удар, которых не хватало в предыдущих матчах.

Чувствовалось, что сегодня команда Реброва вышла с совсем другим настроением, чем в предыдущих матчах. Теряя мяч, украинские футболисты сразу начинали прессинговать, чтобы не дать грузинам слишком много пространства. Поэтому наблюдалось немало борьбы в центре поля и на подступах к штрафным.

Особое внимание "сине-желтые" уделяли полузащитнику итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелии, которого в первой половине даже не было видно. И здесь большую работу сделал Конопля. Активно рвал фланги Мудрик, с большими проблемами останавливали грузины. Дополнительным осложнением стал и тяжелый газон, полностью не готовый к матчу.

Но на 35-й минуте украинского футболиста "Челси" не остановили ни футболисты команды соперника, ни проблемы с полем. Кочорашвили неожиданно мяч потерял у своих ворот. Его подхватил Мудрик, быстро накрутивший двух защитников и пробивший точно в ближний нижний угол с линии штрафной. Для Михаила этот гол стал третьим в футболке первой сборной.

И вот только открыв счет, украинцы начали сбавлять обороты и отходить в оборону. А грузины, напротив, побежали на ворота Трубина. И сначала по пути стал Таловеров, а потом уже Микаутадзе упал в нашей штрафной в борьбе с защитниками. Но судья не увидел в этом эпизоде никакого нарушения правил и пенальти.

Прекрасную возможность удвоить преимущество на 42-й минуте упустил Шапаренко, которого вывел на ударную позицию Судаков. Но завершающий удар Николая головой не удался. В последних минутах первого тайма Грузия буквально прижала "сине-желтых" к своим воротам. И им очень повезло, когда Кочорашвили не попал в угол.

Однако после перерыва украинцы вернули себе контроль над ситуацией, и уже на первой минуте второй половины Довбик, получив передачу в штрафной Грузии, лишними движениями поставил крест на опаснейшей атаке.

Стадион охнул на 52-й минуте, когда своим ударом метров с 15 Микаутадзе сумел побеспокоить сетку ворот Трубина, но, к счастью для нас, с внешней стороны. А уже на 54-й минуте дубль мог сделать Мудрик, получивший мяч перед чужим штрафным, обыграл несколько соперников и мощно пробил левой. Вратарь среагировал, но вынужден был только выбивать на угловой.

Понемногу борьба начала смещаться в центр поля, а минут за 20 до конца основного времени грузины пошли вперед большими силами, прижимая украинцев к воротам Трубина. А команда Реброва ожидала возможности провести свой контрвыпад.

На 79-й минуте Таловеров завалил на линии штрафной Китеишвили и судья назначил крайне опасный стандарт в сторону наших ворот. Однако первый выстрел на себя приняла стенка, а со вторым легко справился Трубин.

Несмотря на выход свежих футболистов, в частности Зубкова и Яремчука, украинцы с большими проблемами выбирались из своей половины, чтобы попытаться удвоить преимущество и избежать валидольной концовки. Но не удалось.

На 89-й минуте команда Вилли Саньоля все-таки пробила Трубина, но рефери вовремя зафиксировал офсайд в Кварацхелии. Гости не оставляли попыток зацепиться хотя бы за ничью, однако здесь уже и время, и плохая готовность поля, играли на руку самоотверженно защищавшихся украинцев, не отдавших свою победу – 1:0.

В итоге благодаря слаженной игре, невероятному настроению и голу Михаила Мудрика в первом тайме сборная Украины наконец-то выиграла и набрала первые очки в Лиге наций-2024/2025. Грузия, несмотря на проигрыш, продолжила возглавлять нашу группу с 6 очками, но столько же баллов сейчас у Чехии. В то время как Албания и Украина имеют в своем активе по три балла.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Ребров срочно изменил состав сборной Украины перед матчами Лиги наций.

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