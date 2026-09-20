Наталья Валевская перенесла сложную операцию и появилась на берегу моря: концерты пришлось отменить

Певица Наталья Валевская перенесла операцию на голосовых связках и из-за этого была вынуждена перенести концерты. Сейчас 45-летняя певица проходит реабилитацию на отдыхе и постепенно восстанавливает голос. В то же время артистка решила не терять время и отправилась в путешествие.

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В частности, Валевская показала архивные снимки на берегу моря в Болгарии и рассказала, что заставило ее сделать паузу в карьере. О состоянии своего здоровья певица сообщила в Instagram. На снимках Валевская позирует у воды, однако призналась, что за этой беззаботной картинкой скрывается непростой период ее жизни.

"За этой улыбкой вы видите лишь один момент моей жизни. А что на самом деле происходит внутри – никто не знает. Недавно я перенесла операцию на голосовых связках", – сообщила певица.

Для Валевской это означало вынужденную паузу в работе: из-за необходимости восстановления ей пришлось перенести запланированные концерты.

"Из-за этого пришлось перенести концерты, и морально это было непросто, ведь сцена – большая часть моей жизни. Но сейчас я прохожу реабилитацию и постепенно восстанавливаю голос", – рассказала она.

Несмотря на сложный период, артистка решила воспользоваться вынужденной паузой, чтобы осуществить давнюю мечту. По словам Валевской, годами она откладывала путешествия из-за работы, поэтому теперь наконец позволила себе отправиться в путешествие по Европе.

"Этот период заставил меня остановиться и осуществить то, что я откладывала годами. Поэтому я отправилась в путешествие", – поделилась певица.

На опубликованных фото Валевская позирует на берегу Золотых песков в Болгарии. Она призналась, что, просматривая эти кадры, вновь почувствовала радость от пережитых моментов.

"Наткнулась на эти фото – и стало так хорошо. Ведь это моменты счастья, которые мастерски создала Оксаночка на берегу Золотых песков. Цените каждое мгновение. И если у вас есть возможность, позволяйте себе то, что откладывали годами. Ведь жизнь – это сейчас", – написала артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Валевская рассказала о большом долге перед Игорем Кондратюком.

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