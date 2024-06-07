Сборная Украины по футболу проиграла Польше, пропустив 3 гола. Видео

Сборная Украины по футболу проиграла команде Польше. Товарищеский матч на Национальном стадионе в Варшаве завершился со счетом 3:1.

Ребров решил на этот поединок впервые выпустить пару защитников Талаверов и Бондарь. Украина начала игру первым номером, спокойно катая мяч на своей половине. Поляки пытались обозначить прессинг, но делали это суто номинально.

В свою очередь футболисты сборной Польши реализовали свой первый же момент. На 10-й минуте после подачи углового Таловерова завалил Бартош Соломон. Мяч замер в штрафной и первым сориентировался Себастьен Валюкевич, открыв счет.

Пропущенный гол дезориентировал "желто-синих". Поляки перехватили инициативу, постоянно угрожали воротам Бущана и на 16-й минуте забили несколько курьезный гол. Петр Зелиньски делал фланговую передачу, но так эффектно закрутил мяч, что тот, не коснувшись ни одного игрока влетел четко в шестерку украинских ворот.

Подопечные Реброва ответили несколькими полумоментами, после чего им вновь пришлось защищаться. Игроки из Польши начали высоко прессинговать, не давая никакого пространства нашим соотечественникам. Украинская команда старалась играть через Малиновского, который был своеобразным диспетчером.

"Бело-красные" грамотно перекрывали все все зоны и на 30-й минуте сделали счет разгромным. После очередного розыгрыша углового Александр Зубков не удержал Тараса Романчука и натурализованный экс-украинец забил головой свой первый мяч за сборную.

Почти сразу Тымчик мог один гол отквитать, но пробивая с 4 метров не смог переиграть голкипера Лукаша Скорупски.

Под конец тайма украинцы сократили разрыв. Судаков вышел из обороны ударом на Малиновского, тот моментально отправил по центру Довбика. Лучший голеадор Испании легко разобрался с двумя защитниками и отправил круглый снаряд под перекладину.

После перерыва Ребров снял Миколенко, выпустив вместо него Зинченко. Рисунок встречи не поменялся. Украина периодически прижималась к воротам и из низкой обороны просто ждала, что будут делать поляки.

На 70-й минуте на поле вышли Цыганков, Михайличенко и Мудрик, заменившие Ярмоленко, Малиновского и Зубкова соответственно, но на результат это не повлияло.

Украина, несмотря на то, что больше атаковала, за вторые 45 минут смогла нанести единственный удар в створ ворот, который отбил вратарь.

Польша – Украина 3:1 (3:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 11 Валюкевич, 2:0 – 16 Зелиньски, 3:0 – 30 Романчук, 3:1 – 42 Довбик.

Польша – Скорупски, Саламон, Кивер, Валюкевич (Берешиньски, 61), Залевски (Пухач, 72), Зелиньски (Левандовски, 61), Романчук (Модер, 60), Шиманьски, Скурась, Милик (Урбаньски, 5; Калузиньски, 61), Букса.

Украина – Бущан, Тымчик, Бондарь, Таловеров, Миколенко (Зинченко, 46), Ярмоленко (Цыганков, 70), Зубков (Мудрик, 70), Сидорчук, Малиновский (Михайличенко, 70), Судаков (Шапаренко, 81), Довбик (Ванат, 76).

Предупреждения: Тымчик (49), Малиновский (56), Таловеров (86).

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июня сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Германии. Товарищеский матч на "Макс-Морлок-Штадион" в Нюрберге завершился со счетом 0:0.

Матч с Польшей стал для Украины предпоследним спаррингом в рамках подготовки перед чемпионатом Европы по футболу-2024, который стартует 14 июня. 11 июня состоится товарищеский матч с Молдовой. 17 июня наши футболисты стартуют на Евро-2024 игрой против Румынии.

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