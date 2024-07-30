Сборная Украины по футболу вылетела с Олимпиады-2024 после матча с Аргентиной. Видео

Олимпийская сборная Украины по футболу, собранная из игроков не старше 23 лет, проиграла ровесникам из Аргентины в третьем туре группового этапа на Играх-2024 в Париже. Встреча на "Парк Олимпик Лионне" завершилась со счетом 0:2

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До этого подопечные тренера Руслана Ротаня потерпели шокирующее поражения от Ирака, а затем добыли волевую победу над Марокко. В параллельном матче Ирак (0:3) проиграл Марокко. В результате у "желто-синих" осталось 3 очка, они заняли третье место и не смогли пройти в плей-офф.

Сборная Украины с первых минут старалась располагаться компактно в обороне, однако делала это в высоком блоке. За спинами у наших футболистов возникало пространство и именно туда раз за разом нагружали своими подачами аргентинцы.

Южноамериканцы словили небольшой кураж, из-за чего практически всю половину первого тайма "желто-синим" приходилось работать исключительно в защите. Аргентина великолепно включаясь, не давая ничего сделать в нападении.

Обе команды старались в первом тайме приберечь силы, чтобы все решить в эндшпиле встречи. Ближе к перерыву Аргентина имела великолепный шанс выйти вперед, но наш голкипер Кирилл Фесюн не позволил сопернику реализовать выход один на один.

Свой контршанс получила и Украина. На последних секундах первого тайма Дмитрий Крыськив получил возможность пробить с близкого расстояния, но его удар заблокировали защитники.

Второй начался с гола в наши ворота. Провалилась украинская опорная зона, Тьяго Альмада сместился к центру и мощным ударом не оставил шансов.

В оставшееся время украинцы имели несколько возможностей, чтобы сравнять счет, однако забитых голов от них зрители так и не увидели.

В тоже время, на 91-й минуте аргентинская сборная забила второй мяч.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская сборная Украины по футболу после победы над Марокко во 2-м туре на ОИ-2024 находилась на разных местах в турнирных таблицах на сайтах ФИФА и Олимпиады-2024. ФИФА разместила нашу сборную на втором месте, организаторы Олимпиады – на третьем.

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