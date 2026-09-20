Астрономы обнаружили самую молодую планету: она до сих пор формируется

Международная группа астрономов обнаружила экзопланету Elias 2-24b, возраст которой составляет менее миллиона лет. Она вращается вокруг молодой звезды Elias 2-24, расположенной примерно в 450 световых годах от Земли.

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Об открытии сообщила обсерватория NASA. Elias 2-24b до сих пор формируется в диске из газа и пыли вокруг своей звезды, поэтому ее изучение помогает ученым лучше понять, как планеты возникают и развиваются на ранних этапах.

Что известно о самой молодой планете

По массе Elias 2-24b примерно соответствует Юпитеру. Она находится в диске вещества вокруг своей молодой звезды, где продолжается процесс образования планет.

Для ученых эта система является своеобразной "машиной времени", ведь позволяет исследовать, какой могла быть наша собственная планетная система миллиарды лет назад.

Соавтор исследования, профессор Института астрофизических исследований в Чили Лукас Сиеса, подчеркнул, что открытие показывает: современные модели не учитывают всех процессов, которые могут происходить во время рождения планет.

До этого самыми молодыми из известных считались четыре объекта — две планеты, вращающиеся вокруг звезды PDS 70, и две — вокруг WISPIT 2. Их возраст превышает 5 миллионов лет.

Elias 2-24b значительно моложе их — ей менее миллиона лет. По словам Сиесы, этот пример свидетельствует о том, что даже самые современные модели пока не учитывают некоторые важные процессы, происходящие во время формирования планет.

Почему такие планеты сложно обнаружить

Большинство известных экзопланет значительно старше Elias 2-24b. Из примерно 6000 подтвержденных объектов подавляющее большинство имеет возраст в миллиарды лет и расположено близко к своим звездам.

Молодые миры сложнее исследовать, поскольку они формируются внутри дисков из газа и пыли, окружающих молодые звёзды. Из-за этого непосредственно зафиксировать такие объекты удаётся не всегда.

Чтобы описать процесс их возникновения, учёные сочетают теоретические модели, компьютерное моделирование и наблюдения за молодыми звёздами.

Открытие Elias 2-24b позволяет лучше изучать ранние этапы развития планетных систем и проверять, насколько современные модели соответствуют реальным наблюдениям.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что астрономы обнаружили экзопланету Бета Живописца d, которой требуется около 91 года, чтобы совершить один полный оборот вокруг своей звезды. Она стала третьей известной планетой в системе Бета Живописца, расположенной примерно в 63 световых годах от Земли.

Исследователям удалось непосредственно сфотографировать этот чрезвычайно тусклый объект, хотя долгое время его скрывал яркий свет других тел системы. Ее масса составляет около 2,4 массы Юпитера.

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