Лига наций. Сборная Украины по футболу впервые в истории проиграла Албании. Видео

Сборная Украины по футболу с поражения 1:2 стартовала в Лиге наций. В 1-м туре дивизиона B в номинально домашнем матче на стадионе "Дженерали Арена" в Праге "желто-синие" впервые в истории уступили команде Албании.

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OBOZ.UA провел онлайн-трансляцию матча Украина – Албания.

Игра началась с небольшого курьеза. Главному арбитру Луишу Годиньу не понравились дырки, которые сделал на своих гетрах Роман Яремчук. Португалец обязал украинца исправить экипировку, что тот сперва попытался сделать с помощью скотча, а затем просто надел поверх новые гетры.

Албания пыталась втянуть Украину в свою игру, где превалировали высокие мячи и много переводов с фланга на фланг.

Первые 15 минут прошли при контроле мяча подопечных Реброва, но без особых угроз чужим воротам. Украинские футболисты комбинировали на подступах к штрафной с акцентом на левый фланг, где активничали Кабаев и Миколенко.

Албанцы также не отличались остротой в нападении. Единственное, что смогли сделать наши гости - это прострельная передача, которая прошла вдоль штанги.

К середине тайма Албания низко села в оборону, отдала инициативу нашим игрокам в центре поля. Такое территориальное преимущество украинцы никак не могли конвертировать в игровое. На 30-й минуте встречи статистика ударов по воротам выглядела достаточно удручающе. Украине катастрофично не хватало скорости и креативности в атаке.

Последние минуты перед перерывом Албания активизировалась, и нашла несколько возможностей угрожать Трубина. В тоже время наша команда так и не совершила ни одного удара ни в створ, ни просто в сторону ворот.

Украинские футболисты периодически не успевали накрывать соперников, а сама сборная выглядела как такая, что не вошла в темп матча.

Первый опасный момент украинцы смогли организовать на 41-й минуты, когда Яремчук бил с острого угла.

Вторая половина встречи началась с гола. На 49-й минуте албанцы забыли про Коноплю на правом фланге и после передачи Миколенко, Ефим в касание мощным ударом открыл счет.

Победный результат продержался ровно 5 минут. На 52-й минуте Бражко в простой ситуации отдал мяч сопернику, после чего последовал дальний удар.

Трубин совершил роскошный сейв, но вторая попытка после углового оказалась для Албании результативной.

На 66-й минуте команда из Украины пропустила второй гол. Очередной провал в защите позволил Ясиру Асани без всякого сопротивления отправить круглый снаряд в сетку.

Украина – Албания 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 49 Конопля, 1:1 – 54 Исмайли, 1:2 – 66 Асани.

Украина – Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Бражко (Малиновский, 81), Кабаев (Пихаленок, 72), Шапаренко (Ванат, 73), Судаков (Ярмоленко, 72), Цыганков (Зинченко, 81), Яремчук.

Албания – Стракоша, Митай, Кумбула, Исмайли, Хюсай, Аслани, Рамадани, Байрами (Ходжа, 77), Лячи (Бериша, 73), Асани, Манай.

Предупреждение: Асани (68).

Свой следующий поединок в Лиге наций "желто-синие" сыграют в Чехии против местной сборной.

Лига наций 2024/25: расписание матчей сборной Украины

2-й тур: Чехия - Украина (10 сентября)

Чехия - Украина (10 сентября) 3-й тур: Украина - Грузия (11 октября)

Украина - Грузия (11 октября) 4-й тур: Украина - Чехия (14 октября)

Украина - Чехия (14 октября) 5-й тур: Грузия - Украина (16 ноября)

Грузия - Украина (16 ноября) 6-й тур: Албания - Украина (19 ноября)

Для того чтобы гарантированно заработать повышение в классе и попасть в дивизион А, нужно занять первое место дивизиона. Второе место после шести туров позволит сыграть в плей-офф.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу не считается основным претендентом на победу в группе 1 дивизиона В Лиги наций. Главным фаворитом группы букмекеры называют чешскую сборную.

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