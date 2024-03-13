Стало известно, сколько заработает сборная Украины, если обыграет Боснию и выйдет на Евро-2024

Сборная Украины по футболу заработает свыше девяти миллионов евро призовых, если сумеет победить в плей-офф отборе к континентальному первенству-2024. Для выхода на турнир "сине-желтым" сначала нужно пройти Боснию и Герцеговину 21 марта, а затем победителя пары Израиль – Исландия.

В случае успешного преодоления стыковых матчей украинцы получат от Европейского футбольного союза (УЕФА) 9,25 миллионов евро призовых за участие на ЧЕ в Германии. Это столько же, сколько наша команда заработала за выход на первенство четырехлетней давности.

Тогда банковский счет "сине-желтых" пополнился еще на 6,75 млн за счет результатов на чемпионате. Сейчас за каждую победу на групповом этапе участникам полагается по одному миллиону, а за ничью – 500 тысяч. Выход в 1/8 финала Евро оценивается в €1,5 млн, а участие в четвертьфинале принесет €2,5 млн. Полуфиналисты получат по четыре миллиона евро, вице-чемпион – пять, а обладатель трофея – €8 млн.

Накануне главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич призвал своих футболистов не обращать внимание на войну в Украине и проблемы нашей сборной из-за нее. Также стало известно, что балканцы понесли серьезную потерю в составе.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый футболист сборной Боснии и Герцеговины Звездан Мисимович назвал войну в Украине и зимнюю паузу одним из главных преимуществ балканцев в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024 с "желто-синими".

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