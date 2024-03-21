Украина перевернула матч с Боснией и драматично вышла в финал плей-офф Евро-2024. Видео

Сборная Украины по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2024, забив два гола на 85-й и 88-й минутах. Матч на арене "Билино Поле" в боснийском городе Зеница завершился со счетом 1:2.

Хозяева с первых минут попытались прижать украинцев к их воротам. Боснийцы организовали высокий прессинг, вынуждая Лунина с большим трудом переводить игру из обороны в атаку.

Украинцы пытались несколько раз убежать в контратаки, но единственное чего смогли добиться это желтую карточку для Колашинача уже на 8-й минуте.

Позиционное нападение "желто-синих" заметно буксовало. С большим трудом Украина переходила центр поля, но дальше продвинуться не удавалось.

К 20-й минуте владение мячом в процентном отношении составляло 38/62 не в нашу пользу.

В действиях игроков сборной Украины присутствовала некоторая нервозность. Футболисты в начальной фазой атаки через чур боялись ошибиться, сделать неточный пас, обрезаться. За полчаса Украина успела заработать три штрафных, но все три навеса не составили опасности для ворот

Судаков полностью регулировал темп атак сборной Украины. В обороне наши соотечественники не стеснялись останавливать оппонентов мелкими нарушениями.

Боснийцы опасаются флангов , но отлично действовали на перехватах, срывая выпады гостей. На 37-й минуте Деннис Хаджикадунич нанес мощный удар с лета, но Ефим Конопля вынес мяч с линии ворот.

В зоне мяча боснийцы сразу же большими силами атаковали украинце. На разрушение атак команда Милошевича играла почти идеально, успевая огрызаться потенциально опасными уколами.

Подобный неспешный темп матча продолжился и во втором тайме. Гораздо опаснее выглядели хозяева и 59-й минуте они добились успеха. на Эдин Деко зацепился на мяч, дальше отдал на Дедича, тот разобрался в нашей штрафной с защитой сделал прострел, который замкнул Хаджикадунич. В итоге УЕФА автогол записал на Матвиенко.

У украинской сборной было еще полчаса, чтобы сравнять счет, однако наши футболисты ничего сделать не смогли. Единственный центрфорвард Артем Довбик был идеально прикрыт соперниками, практически не получая мяч.

На 82-й минуте лишь впечатляющий сейв Лунина спас нашу сборную от второго гола, а уже через несколько мгновений Украина сравняла счет. Роман Яремчук, который лишь на 81-й минуте появился на поле после подачи Конопли забил спасительный гол.

Шокированные хозяева еще не успели прийти в себя, когда Артем Довбик вывел Украину вперед. Миколенко с Мудриком разыграли стенку, мяч получил Яремчук и сделал идеальную фланговую передачу в центр штрафной, где Довбик головой не оставил шансов Шехичу.

Босния и Герцеговина – Украина 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 56, автогол Матвиенко, 1:1 – 85 Яремчук, 1:2 – 88 Довбик.

Босния и Герцеговина – Шехич, Дедич (Чивич, 68), Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич (Ковачевич, 82), Газибегович, Цимирот, Хайрадинович (Пьянич, 82), Крунич (Рахманович, 90), Джеко, Демирович.

Украина – Лунин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Зинченко (Малиновский, 76), Зубков (Гуцуляк, 76), Мудрик, Судаков, Бражко (Яремчук, 81), Довбик (Таловеров, 90).

Предупреждения: Колашинац (9), Матвиенко (16), Газибегович (26), Конопля (58), Ахмедходжич (79), Яремчук (90+1), Ковачевич (90+4).

В финале плей-офф подопечные Сергея Реброва сыграют с Исландией, которая со счетом 1:4 разгромила Израиль. Решающая встреча за Евро-2024 пройдет 26 марта в польском Вроцлаве.

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