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Украина перевернула матч с Боснией и драматично вышла в финал плей-офф Евро-2024. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
5,2 т.
Украина перевернула матч с Боснией и драматично вышла в финал плей-офф Евро-2024. Видео

Сборная Украины по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2024, забив два гола на 85-й и 88-й минутах. Матч на арене "Билино Поле" в боснийском городе Зеница завершился со счетом 1:2.

Украина перевернула матч с Боснией и драматично вышла в финал плей-офф Евро-2024. Видео

Хозяева с первых минут попытались прижать украинцев к их воротам. Боснийцы организовали высокий прессинг, вынуждая Лунина с большим трудом переводить игру из обороны в атаку.

Украинцы пытались несколько раз убежать в контратаки, но единственное чего смогли добиться это желтую карточку для Колашинача уже на 8-й минуте.

Украина перевернула матч с Боснией и драматично вышла в финал плей-офф Евро-2024. Видео

Позиционное нападение "желто-синих" заметно буксовало. С большим трудом Украина переходила центр поля, но дальше продвинуться не удавалось.

К 20-й минуте владение мячом в процентном отношении составляло 38/62 не в нашу пользу.

В действиях игроков сборной Украины присутствовала некоторая нервозность. Футболисты в начальной фазой атаки через чур боялись ошибиться, сделать неточный пас, обрезаться. За полчаса Украина успела заработать три штрафных, но все три навеса не составили опасности для ворот

Украина перевернула матч с Боснией и драматично вышла в финал плей-офф Евро-2024. Видео

Судаков полностью регулировал темп атак сборной Украины. В обороне наши соотечественники не стеснялись останавливать оппонентов мелкими нарушениями.

Боснийцы опасаются флангов , но отлично действовали на перехватах, срывая выпады гостей. На 37-й минуте Деннис Хаджикадунич нанес мощный удар с лета, но Ефим Конопля вынес мяч с линии ворот.

Украина перевернула матч с Боснией и драматично вышла в финал плей-офф Евро-2024. Видео

В зоне мяча боснийцы сразу же большими силами атаковали украинце. На разрушение атак команда Милошевича играла почти идеально, успевая огрызаться потенциально опасными уколами.

Подобный неспешный темп матча продолжился и во втором тайме. Гораздо опаснее выглядели хозяева и 59-й минуте они добились успеха. на Эдин Деко зацепился на мяч, дальше отдал на Дедича, тот разобрался в нашей штрафной с защитой сделал прострел, который замкнул Хаджикадунич. В итоге УЕФА автогол записал на Матвиенко.

У украинской сборной было еще полчаса, чтобы сравнять счет, однако наши футболисты ничего сделать не смогли. Единственный центрфорвард Артем Довбик был идеально прикрыт соперниками, практически не получая мяч.

На 82-й минуте лишь впечатляющий сейв Лунина спас нашу сборную от второго гола, а уже через несколько мгновений Украина сравняла счет. Роман Яремчук, который лишь на 81-й минуте появился на поле после подачи Конопли забил спасительный гол.

Шокированные хозяева еще не успели прийти в себя, когда Артем Довбик вывел Украину вперед. Миколенко с Мудриком разыграли стенку, мяч получил Яремчук и сделал идеальную фланговую передачу в центр штрафной, где Довбик головой не оставил шансов Шехичу.

Босния и Герцеговина – Украина 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 56, автогол Матвиенко, 1:1 – 85 Яремчук, 1:2 – 88 Довбик.

Босния и Герцеговина – Шехич, Дедич (Чивич, 68), Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич (Ковачевич, 82), Газибегович, Цимирот, Хайрадинович (Пьянич, 82), Крунич (Рахманович, 90), Джеко, Демирович.

Украина – Лунин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Зинченко (Малиновский, 76), Зубков (Гуцуляк, 76), Мудрик, Судаков, Бражко (Яремчук, 81), Довбик (Таловеров, 90).

Предупреждения: Колашинац (9), Матвиенко (16), Газибегович (26), Конопля (58), Ахмедходжич (79), Яремчук (90+1), Ковачевич (90+4).

В финале плей-офф подопечные Сергея Реброва сыграют с Исландией, которая со счетом 1:4 разгромила Израиль. Решающая встреча за Евро-2024 пройдет 26 марта в польском Вроцлаве.

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