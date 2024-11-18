Албания – Украина: все подробности решающего матча Лиги наций
Сборная Украины по футболу во вторник, 19 ноября, проведет заключительный матч группового турнира розыгрыша Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва завершают свои выступления в квартете 1 дивизиона В выездным поединком против албанской национальной команды.
Встречу принимает стадион "Эйр Албания". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Албания – Украина. Время начала игры – 21:45 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ АЛБАНИЯ – УКРАИНА
Прямой эфир из Тираны покажет телеканал "MEGOGO Спорт", который доступен в бесплатной в цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях.
Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO, на канале "Megogo Футбол 1", который входит в подписки "Максимальная", "Оптимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL.
ПРОГНОЗ НА АЛБАНИЯ – УКРАИНА
Фаворитом противостояния считается украинская сборная. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентов 2,30. Ничья оценивается котировкой 3,25. А показатели на успех хозяев поля достигают уровня 3,00.
СУДЬИ НА АЛБАНИЯ – УКРАИНА
Обслуживать встречу доверили бригаду арбитров из Португалии, которую возглавляет Жоау Пиньейру. Помогать ему будут лайнсмены Бруну Алвеш Жезуш и Лусиану Майя. Роль четвертого рефери исполнит Жоау Гонсалвеш.
Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Тьягу Мартинш.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
Албания: Стракоша – Балью, Хюсай, Айети, Митай, Рамадани, Аслани, Асани, Лачи, Байрами, Туци.
Украина: Трубин – Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Калюжный, Зинченко, Судаков, Мудрик, Назаренко, Довбик.
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Эту будет уже седьмая игра между командами. Украинцы выигрывали пять раз, но в сентябре впервые в истории уступили албанцам.
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
Украинцы занимают последнее место в квартете, отставая от албанцев на два пункта. "Сине-желтых" устроит только победа. Албания даже в случае поражения избежит прямого вылета в дивизион С, если Чехия обыграет Грузию в параллельном матче.
Как сообщал OBOZ.UA, были опубликованы все расклады для сборной Украины перед заключительными матчами Лиги наций в дивизионе В.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!