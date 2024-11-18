Албания – Украина: все подробности решающего матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу во вторник, 19 ноября, проведет заключительный матч группового турнира розыгрыша Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва завершают свои выступления в квартете 1 дивизиона В выездным поединком против албанской национальной команды.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Эйр Албания". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Албания – Украина. Время начала игры – 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ АЛБАНИЯ – УКРАИНА

Прямой эфир из Тираны покажет телеканал "MEGOGO Спорт", который доступен в бесплатной в цифровой эфирной сети Т2 и кабельных сетях.

Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO, на канале "Megogo Футбол 1", который входит в подписки "Максимальная", "Оптимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL.

ПРОГНОЗ НА АЛБАНИЯ – УКРАИНА

Фаворитом противостояния считается украинская сборная. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентов 2,30. Ничья оценивается котировкой 3,25. А показатели на успех хозяев поля достигают уровня 3,00.

СУДЬИ НА АЛБАНИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаду арбитров из Португалии, которую возглавляет Жоау Пиньейру. Помогать ему будут лайнсмены Бруну Алвеш Жезуш и Лусиану Майя. Роль четвертого рефери исполнит Жоау Гонсалвеш.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Тьягу Мартинш.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Албания: Стракоша – Балью, Хюсай, Айети, Митай, Рамадани, Аслани, Асани, Лачи, Байрами, Туци.

Украина: Трубин – Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Калюжный, Зинченко, Судаков, Мудрик, Назаренко, Довбик.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Эту будет уже седьмая игра между командами. Украинцы выигрывали пять раз, но в сентябре впервые в истории уступили албанцам.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы занимают последнее место в квартете, отставая от албанцев на два пункта. "Сине-желтых" устроит только победа. Албания даже в случае поражения избежит прямого вылета в дивизион С, если Чехия обыграет Грузию в параллельном матче.

Как сообщал OBOZ.UA, были опубликованы все расклады для сборной Украины перед заключительными матчами Лиги наций в дивизионе В.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!