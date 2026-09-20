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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Наша новая подруга Словакия, героическая Дания и прекрасное заявление французских ультраправых

Марин Ле Пен
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1. Президент Зеленский объявил о создании "Карпатской восьмёрки" в составе Украины, Румынии, Сербии[!], Польши[!], Словакии[!], Чехии, Австрии и Венгрии[!].

Далее текст на языке оригинала 

Це робиться з метою співробітництва в безпеці, енергетиці, логістиці, прикордонній економіці й підтримці місцевих громад задля інвестування в спільні проєкти. 

Таким чином, до цього вельми несподіваного альянсу, що створюється немовби за суто географічною ознакою 

(саме названі країни охоплює Карпатська гірська система), 

увійдуть навіть ті, на будь-який союз з ким ніхто вже й не розраховував.

2. Уряд Данії (який, до речі, щойно домовився з США про збереження її суверенітету над Гренландією з розширенням там американської військової присутності) прискорить надання Україні додаткового пакету допомоги в розмірі 275 млн доларів - у відповідь на сигнальні ракети російського військового корабля в бік датського гелікоптера. 

Яскравий приклад "великим країнам" того, як гідно реагувати на мордорські провокації! 

Принагідно нагадаю, що допомога Україні від маленької Данії з початку війни вже й без того величезна, адже: 

перевищує допомогу від Франції, 

майже в 2 рази перевищує допомогу від Польщі 

й майже дорівнює спільній допомозі від Іспанії, Італії, Північної Кореї й Австралії.

3. Лідерка французького Національного об'єднання Марін Ле Пен 

та формальний голова тієї ж партії Жордан Барделла 

(він вже зовсім дорослий: йому щойно навіть виповнився 31 рік!)

заявили, що Росія не може диктувати політику Франції через залякування, погрози чи дестабілізацію,

про що йдеться у спільному документі, опублікованому 19 вересня, - 

повідомляє RTL.

Пряма мова:

"Жодна провокація, жодна таємна операція та жодні дестабілізуючі дії не зможуть змусити Францію сприяти досягненню Росією своїх військових цілей в Україні".

Обидва зазначили, що питання рівня фінансової підтримки України може бути предметом внутрішньої політичної дискусії, але "іноземний тиск" таким не є.

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