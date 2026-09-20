Блог | Наша новая подруга Словакия, героическая Дания и прекрасное заявление французских ультраправых
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1. Президент Зеленский объявил о создании "Карпатской восьмёрки" в составе Украины, Румынии, Сербии[!], Польши[!], Словакии[!], Чехии, Австрии и Венгрии[!].
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Це робиться з метою співробітництва в безпеці, енергетиці, логістиці, прикордонній економіці й підтримці місцевих громад задля інвестування в спільні проєкти.
Таким чином, до цього вельми несподіваного альянсу, що створюється немовби за суто географічною ознакою
(саме названі країни охоплює Карпатська гірська система),
увійдуть навіть ті, на будь-який союз з ким ніхто вже й не розраховував.
2. Уряд Данії (який, до речі, щойно домовився з США про збереження її суверенітету над Гренландією з розширенням там американської військової присутності) прискорить надання Україні додаткового пакету допомоги в розмірі 275 млн доларів - у відповідь на сигнальні ракети російського військового корабля в бік датського гелікоптера.
Яскравий приклад "великим країнам" того, як гідно реагувати на мордорські провокації!
Принагідно нагадаю, що допомога Україні від маленької Данії з початку війни вже й без того величезна, адже:
перевищує допомогу від Франції,
майже в 2 рази перевищує допомогу від Польщі
й майже дорівнює спільній допомозі від Іспанії, Італії, Північної Кореї й Австралії.
3. Лідерка французького Національного об'єднання Марін Ле Пен
та формальний голова тієї ж партії Жордан Барделла
(він вже зовсім дорослий: йому щойно навіть виповнився 31 рік!)
заявили, що Росія не може диктувати політику Франції через залякування, погрози чи дестабілізацію,
про що йдеться у спільному документі, опублікованому 19 вересня, -
повідомляє RTL.
Пряма мова:
"Жодна провокація, жодна таємна операція та жодні дестабілізуючі дії не зможуть змусити Францію сприяти досягненню Росією своїх військових цілей в Україні".
Обидва зазначили, що питання рівня фінансової підтримки України може бути предметом внутрішньої політичної дискусії, але "іноземний тиск" таким не є.