1. Президент Зеленский объявил о создании "Карпатской восьмёрки" в составе Украины, Румынии, Сербии[!], Польши[!], Словакии[!], Чехии, Австрии и Венгрии[!].

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Це робиться з метою співробітництва в безпеці, енергетиці, логістиці, прикордонній економіці й підтримці місцевих громад задля інвестування в спільні проєкти.

Таким чином, до цього вельми несподіваного альянсу, що створюється немовби за суто географічною ознакою

(саме названі країни охоплює Карпатська гірська система),

увійдуть навіть ті, на будь-який союз з ким ніхто вже й не розраховував.

2. Уряд Данії (який, до речі, щойно домовився з США про збереження її суверенітету над Гренландією з розширенням там американської військової присутності) прискорить надання Україні додаткового пакету допомоги в розмірі 275 млн доларів - у відповідь на сигнальні ракети російського військового корабля в бік датського гелікоптера.

Яскравий приклад "великим країнам" того, як гідно реагувати на мордорські провокації!

Принагідно нагадаю, що допомога Україні від маленької Данії з початку війни вже й без того величезна, адже:

перевищує допомогу від Франції,

майже в 2 рази перевищує допомогу від Польщі

й майже дорівнює спільній допомозі від Іспанії, Італії, Північної Кореї й Австралії.

3. Лідерка французького Національного об'єднання Марін Ле Пен

та формальний голова тієї ж партії Жордан Барделла

(він вже зовсім дорослий: йому щойно навіть виповнився 31 рік!)

заявили, що Росія не може диктувати політику Франції через залякування, погрози чи дестабілізацію,

про що йдеться у спільному документі, опублікованому 19 вересня, -

повідомляє RTL.

Пряма мова:

"Жодна провокація, жодна таємна операція та жодні дестабілізуючі дії не зможуть змусити Францію сприяти досягненню Росією своїх військових цілей в Україні".

Обидва зазначили, що питання рівня фінансової підтримки України може бути предметом внутрішньої політичної дискусії, але "іноземний тиск" таким не є.