Циклон принесет похолодание в Украину: когда испортится погода

Третья декада сентября в Украине начнется с переменчивой и динамичной погоды. Наибольшие изменения ожидаются 23–25 сентября, когда на погоду будет влиять активный южный циклон с Черного моря.

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Он принесет дожди, местами с грозами, усиление ветра и заметное похолодание в ряде регионов. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Понедельник, 21 сентября

В западных областях ночью, а днем также на севере, северо-востоке и местами в центральных регионах ожидаются дожди, возможны грозы.

На юге и юго-востоке страны существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет южным, на Правобережье днем сменится на западный, 5–10 м/с, во время гроз возможны порывы.

Температура ночью составит +13...+18 °С. Днём в центральных, восточных и южных областях воздух прогреется до +22...+27 °С, а на западе и севере будет +14...+20 °С.

Вторник, 22 сентября

Ночью небольшие дожди местами пройдут в северных и западных областях, а также в Крыму. Днем осадки, местами с грозами, ожидаются на Правобережье и Крымском полуострове.

В других регионах существенных осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный, 5–10 м/с.

Ночью температура составит +7...+12 °С, днём +14...+19 °С, а в юго-восточных областях – +16...+21 °С.

Среда, 23 сентября

В среду Украина почувствует влияние активного южного циклона, который будет перемещаться с Черного моря. В южных, центральных, северных и северо-восточных областях ожидаются сильные дожди, местами с грозами. На западе будут преобладать небольшие дожди.

Ветер будет северным и северо-западным, в восточной части – юго-восточным, 7–12 м/с. Днем местами возможны порывы до 17–22 м/с.

Температура ночью составит +7...+12 °С, днём +12...+17 °С, на крайнем востоке – до +20 °С.

Четверг, 24 сентября

Ночью в северной части страны ожидаются значительные, местами сильные дожди. В других регионах возможны небольшие осадки.

Днем на севере сохранится дождливая погода, а на остальной территории пройдут небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Ветер западный и северо-западный, 7–12 м/с, местами, кроме южных областей, порывы 17–22 м/с. Ночью температура составит +6...+11 °С, днем +12...+17 °С, а в северо-западных областях в течение суток около +10 °С.

Пятница, 25 сентября

В северных и западных областях пройдут умеренные дожди. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Ночью температура составит +6...+11 °С, днем +17...+22 °С, а на западе будет прохладнее – +8...+13 °С.

Суббота, 26 сентября

На западе Украины сохранится дождливая и холодная погода. На остальной территории благодаря влиянию антициклона ожидается переменная облачность без осадков.

В западных областях ветер будет западным, 3–8 м/с, на остальной территории – юго-восточным, 5–10 м/с.

Температура ночью составит +8...+13 °С, днём +18...+23 °С. В западных областях будет +12...+17 °С.

Воскресенье, 27 сентября

В западных и северных областях ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах осадков не прогнозируется.

Ночью ветер будет переменного направления, 3–8 м/с, днем – южный и юго-западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9...+14 °С. Днем ожидается +21...+26 °С, а в северных и западных областях – +14...+19 °С.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре. Наиболее вероятным периодом похолодания называют январь.

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